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巴黎奧運／東京奧運勇奪銅牌 潘政琮再披中華隊戰袍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣高球選手潘政琮(左)和俞俊安獲得巴黎奧運門票。圖為兩人2014年合影。(取自潘政琮臉書粉絲專頁)
台灣高球選手潘政琮(左)和俞俊安獲得巴黎奧運門票。圖為兩人2014年合影。(取自潘政琮臉書粉絲專頁)

東京奧運在延長賽激戰力退一票名將，我國旅美高球好手潘政琮戲劇中奪下銅牌，寫下台灣高球新頁，今天他確定再獲得巴黎奧運資格，下月將前進花都，迎接生涯連3屆的五環盛會。

巴黎奧運高球分成男子組和女子組個人賽，兩個項目各60名選手，男子組以今天截止的積分為準，女子組依照下周的奧運排名。世界前15名的選手自動獲得奧運資格，接續遞補的球員，一國最多男、女各2人。

目前國際高爾夫總會（IGF）只更新到6月10日的排名，俞俊安奧運排名36、潘政琮排名39，都在前60名的安全名單，小潘今天也透過社群報喜，宣布將連3屆出征奧運殿堂。

32歲的小潘表示，從2006年多哈亞運、2014年仁川亞運、2016年巴西里約奧運到2020年東京奧運，自己從小到大都是國家隊成員，「對我來說，能代表國家出賽是至高的榮譽，參加奧運一直以來都是我最優先努力的目標。」

「非常高興能在今天確認第三次取得奧運參賽資格，我會盡最大的努力，也請大家為我們所有的代表隊成員加油！」小潘寫道。

潘政琮英文姓名簡寫「C.T. Pan」，名字正好和中華台北（Chinese Taipei）相同，超過10年在國際賽立下無數戰功，包括仁川亞運包辦男子個人、男團雙金，東京奧運更演出超級逆轉站上頒獎台，巴黎奧運再度入選，成高球隊指標成員。

亞運 潘政琮 高爾夫

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