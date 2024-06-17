輕艇／勇奪輕艇競速亞青金牌 蔡舒涵獻給天上阿公

在2024亞洲青年暨U23輕艇競速錦標賽，台灣17歲小將蔡舒涵勇奪青女組單人C艇200公尺金牌，同時是台灣賽史上首金，她表示想要獻給天上的阿公。

在泰國舉行的2024亞洲青年暨U23輕艇競速錦標賽，台灣女將蔡舒涵於青女組個人C艇200公尺決賽擊敗哈薩克、烏茲別克等各國好手，以51秒914摘下金牌，締造台灣賽史首面金牌。

蔡舒涵接受中央社採訪時表示，帶著不會讓大家失望的心態上陣，而且自認能夠站上頒獎台，只是身材不如對手出色，因此並未想過拿到金牌，直到前一天預賽成績不錯，才讓她開始萌生有機會搶金牌想法，「過終點當下感覺很驚訝，也算是完成這個階段比賽。」

生涯第3次參與國際賽的蔡舒涵，最後如願抱走亞青賽金牌，她表示，很感謝一路以來教練、家人的支持，並想要獻給去年剛過世的阿公，「在他還沒離開前，就是會一直鼓勵我，讓我有動力持續在這項運動，這次賽前也在心中默念，祈禱阿公能在天上保佑我。」

原先是想要投入角力運動，蔡舒涵卻在家人的反對下，因緣際會投入輕艇競速，如今她將帶著亞青賽金牌的頭銜，征戰下個月在保加利亞舉行的世界青年暨U23輕艇競速錦標賽，蔡舒涵表示，希望以划進決賽為目標。

除了蔡舒涵外，本屆賽事包含謝家承、曾俐芩及雙人組的黃俊杰、林翰佑也都有奪牌紀錄，總計台灣代表隊共拿下1金1銀3銅的參賽史上最佳成績。中華民國輕艇協會副秘書長劉昌鴻表示，這次賽事給予台灣小將很多磨練機會，包含適應場地能力、比賽突發狀況等，期許這批選手未來持續進步。