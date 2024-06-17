網球／5度取得奧運資格 墨瑞：非百分之百確定征戰巴黎
英國網球名將墨瑞今天第5度取得奧運參賽資格，但是數個小時後卻表示，「不是百分之百確定」自己將會參加巴黎奧運。
法新社報導，曾表示打算今年稍晚退休的墨瑞（Andy Murray）儘管世界排名僅第97，因曾獲大滿貫金盃和奧運金牌，國際網球總會（International Tennis Federation）仍給予奧運門票。
索茲柏瑞（Joe Salisbury）、斯庫普斯基（Neal Skupski）將代表英國征戰巴黎奧運男雙。英國隊也提名墨瑞和伊凡斯（Dan Evans）爭取搭檔男雙資格，國際網球總會將於25日決定。
37歲的墨瑞表示，會不會征戰巴黎部分取決於他是否像單打一樣地取得參加雙打的資格。
他在女王俱樂部（Queen's Club）告訴記者：「我不是百分之百確定。那有點取決於我的身體狀況，以及接下來幾週表現。是的，我現在的計畫是要打，但這並不簡單。」
「能否參加雙打將於未來10天左右得知，希望我和伊凡斯有機會打。」
2012年倫敦、2016年里約奧運都拿下金牌的墨瑞，與德瑞波（Jack Draper）、諾瑞（Cameron Norrie）和伊凡斯一起入選成為巴黎奧運英國男單選手。
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