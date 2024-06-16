歐國盃／賽前遊行場邊揮十字鎬 1男子遭德警開槍制伏
德國警方在社群媒體X發文說，在歐洲國家盃一場分組賽預計下午在漢堡市登場前，有名男子在賽前球迷遊行場邊揮動十字鎬和燃燒彈作勢威脅警方，已遭警方開槍制伏。
路透社報導，根據貼文，警方正在採取一項大規模行動，中槍男子已送醫治療。
這起事件發生在漢堡市（Hamburg）市中心的聖保利區（St Pauli district）。波蘭隊預計當地時間下午3時在漢堡的大眾公園球場（Volkspark stadion）對戰荷蘭隊。
主辦單位訂賽前舉行球迷遊行。荷蘭隊支持者當地時間下午12時30分開始遊行，大約是這個時間發生這個插曲。
這場由德國主辦、為期1個月的歐國盃賽事，已在14日晚間揭開序幕。
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