自由車／96聯賽天母繞圈賽落幕 馮俊凱、黃亭茵都喊讚

96聯賽第3站台北天母站城市繞圈賽今天點燃戰火，備受矚目的菁英男子組最後形成「台中內戰」，最終於環台賽國手、前勁大甲車隊張誌盛以40分鐘27秒40率先衝下，力壓老大哥馮俊凱奪下單站冠軍，

男子菁英組賽程途經過忠誠路二段、東山路和士東路，繞行天母運動公園周圍，每圈2.1km，共計繞行15圈，總長31.5公里，終點前轉彎處成決勝關鍵。

比賽最後形成約5人的衝刺集團，前勁大甲車隊三名車手張誌盛、張恩騰和李靖烽過彎後形成犄角之勢，將馮俊凱卡在後面，最終張誌盛率先衝線，張恩騰和李靖峰則分居2、3名，成為最大贏家。

22歲的張誌盛是國內極具潛力的未來之星，已兩度入選中華隊環台賽國手，此役在最後衝線技壓群雄，他謙虛地說，「是隊友的功勞，幫我卡住凱哥（馮俊凱），讓我在最右側找到機會，加速狂飆。」

張恩騰雖與單站冠軍擦身而過，但也斬獲U23冠軍，同樣收穫滿囊。張恩騰說，「終點彎道前原本還在集團後方，但最後直線衝出不錯的速度，一舉扭轉戰局，可惜速度還是不夠，屈居第二，有點可惜。」

旅日車手、老大哥馮俊凱利用宇都宮閃電車隊賽程空檔，參加本場比賽，最後「寡不敵眾」，意外讓出冠軍，他笑說，「變速器出了點問題，今年遇到很多次。不過還是很肯定小將們優異的表現，本場比賽很過癮。」

在人口密集的都市舉辦自由車繞圈賽非常不容易，為了保護民眾和車手的安全，動線要用最高規格規劃，工作人員、警察和義交都要動員，同時也要在地居民配合，每一個環節都不能出差錯，連台灣自由車一哥馮俊凱也大讚，「在觀眾的助威聲中騎車，選手會特別亢奮，很過癮。」

女子菁英組則毫無懸念，由台灣一姊黃亭茵以28分20秒96單飛進終點封后，且拉開與第二名車手許書瑋近1分鐘的差距，談到在天母進行繞圈賽，黃亭茵也直呼興奮，「民眾從自己家的窗戶就能觀賽，近距離吶喊，會增加車手的興奮感；且繞圈賽很考驗技術，每一個過彎難度都很高，是可看性非常高的賽事。未來台灣若能有更多的城市繞圈賽，民眾能近距離的欣賞賽事，對於台灣自由車風氣絕對是正向的提升。」

台灣96自行車協會理事長楊倩玉說：「城市繞圈賽觀賞性強，此次台北天母站規劃2.1公里短賽道繞圈，民眾可以近距離感受自由車競速氛圍，即便交維申請困難度大增，但我們會逐步完善排除，此次沖縄縣自轉車競技連盟來台挑選種子選手更證明我們做了對的事！未來我們有信心打造更多舞台讓台灣自由車選手有被看見的機會 。」