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巴黎奧運／結合企業聯賽 射箭隊辦模擬賽感受決賽張力

聯合報／ 記者曾思儒／台北—土耳其安塔利亞電話採訪
中華射箭隊取得奧運滿額。中華射箭協會提供
中華射箭隊取得奧運滿額。中華射箭協會提供

巴黎奧運26日開幕，中華射箭隊在土耳其安塔利亞傳回好消息，男團和女團都達成爭取奧運席位目標，射下總共6張門票，成為桌球後中華代表團再取得「滿額」資格的運動種類，中華射箭協會和國訓中心也已「超前部署」進行模擬賽作業，待中華隊神射手們返國就可以進行巴黎奧運最後準備。

東京奧運率中華男團奪下平隊史最佳銀牌成績的劉展明表示，儘管先前取得巴黎門票的機會沒完全掌握，中華隊24日也能憑藉世界排名拿到巴黎奧運資格，因此世界盃第二站比完後，國訓中心就進行模擬賽發包，7月6和7日的企業射箭聯賽例行賽將移師國訓中心，讓奧運國手進行各種狀態的演練。

射箭協會秘書長林政賢提到，巴黎奧運射箭場地是榮軍院廣場，國訓中心射箭場針對現場色調、主視覺等進行模擬，希望幫助中華隊國手提升專注力。

劉展明說，結束安塔利亞的巴黎奧運資格賽後，中華隊將繼續參加18日展開的世界盃第三站，預計25日回台，企業聯賽前也將邀請國內不錯好手進行模擬賽，並會設定狀況給自家選手，「像是絕對落後下要怎麼射，製造情境下去練習。」

先前中華隊以爭取奧運團體賽名額為目標，昨天達成設定，男、女組都成隊出賽，屆時還有混雙可以爭取另面獎牌，劉展明透露會針對混雙再加強，且因為混雙是由資格賽成績最好的兩位選手搭檔，行前中華隊會演練各種不同組合，也會請心理師加強選手信心建立。

中華隊 林政賢 桌球

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