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中市運動局攜手弘光科大 培育「國民體適能指導員」強化專業職能

聯合報／ 即時報導
台中市運動局在弘光科技大學舉辦「國民體適能指導員」強化課程。圖／台中市運動局提供
台中市運動局在弘光科技大學舉辦「國民體適能指導員」強化課程。圖／台中市運動局提供

台中市積極培育專業體適能指導員，市府運動局結合教育部體育署的運動i台灣2.0計畫，自昨天（15日）起連續二天於弘光科技大學舉辦「國民體適能指導員」強化課程。運動局長李昱叡表示，感謝教育部體育署及弘光科大校長黃月桂所領導的團隊全力支持，與市府攜手開辦專業課程，培育更多專業人才。

李昱叡表示，市長盧秀燕重視推動各項運動，培育專業人才，特別選在檢定考試前辦理「強化課程」，透過講師學科授課和實務操作，盼協助學員順利銜接課程，增進運動專業知能，進而達到鼓勵全民參與運動。

李昱叡指出，今年預計在台中辦理5次檢定考試，在檢定考試前開辦「強化課程」供學員複習及統整。市府透過國民體適能指導員在地培育，媒合城市體育運動、相關課程發展所需的專業指導人才，進一步宣導運動知識，促進體育運動專業人員的工作就業機會。

運動局表示，此次培訓邀請專業師資團隊為學員帶來充實的課程理論與實作課程，在學科項目應考策略方面，針對運動生理學、人類發展及老化、生理學等基礎理論講解；術科部分，針對國民體適能檢測的方法，運動指導時對於不同族群如女性、高齡者等，設計適宜的運動處方。

運動局強調，台中市以推展酷運動、酷城市為目標，推動各項運動多元豐富的體育活動，盼市民不分老少養成每周運動三次，每次至少30分鐘以上的規律。

國民 體育署

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