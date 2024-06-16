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網球／「地主希望」何宸輝因傷無緣決賽 印度男將在台奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
印度巴爾塞卡（Aditya Vishal Balsekar）奪冠。圖／主辦單位提供
印度巴爾塞卡（Aditya Vishal Balsekar）奪冠。圖／主辦單位提供

由UTR所創辦的國際職業網球巡迴賽在歐美國家非常盛行，由中華民國創新體育協會爭取到主辦權，也繼日本、杜拜後登台，成第三個在亞洲辦理的國家；上周首站女子組由地主林芳安留下冠軍，今天結束的男子組首站由印度巴爾塞卡（Aditya Vishal Balsekar）帶走冠軍。

國際職業網球巡迴賽的特色有別於網球單淘汰制，20名選手分成4組，每個小組5名選手，每位選手須經過分組4場循環賽分賽，以各組排名相對應名次進行單淘汰。特別賽制下，我國好手「小胖」楊宗樺不敵天氣過熱因素退賽，接著李冠毅、王平、何宸輝等台灣選手也因受傷無法進行賽事，就連打進最終戰的「地主希望」何宸輝也因傷無法完成最後決賽，由巴爾塞卡帶走3600美元獎金。

印度籍的國際銀牌裁判長穆克吉（Abhishek Mukherjee）表示，循環賽制對於選手相當有幫助，以往各個比賽皆為單淘汰賽制，循環賽制考驗著台灣選手的耐力及訓練強度。穆克吉也提到，此次鯨鯊團隊讓他非常驚豔，不僅對於賽事的掌握程度極高，每位成員都相當積極的處理賽事每一個細節，未來也希望促成鯨鯊團隊與國際間的更多合作 。

凱靖科技股份有限公司及鯨鯊國際網球推廣有限公司董事長于宏利表示，舉辦賽事的用意除了可讓台灣選手有機會在國內與國外選手交流以外，更希望藉由國際職業賽事培養相關體育人才，未來也將有更多計畫與大家見面。

接下來的第三站將於7月22日登場，第四站7月28日點燃戰火，地點在台南盧彥勳國際網球學院登場，賽事也將在YOUTUBE全程直播。 

李冠毅 楊宗樺 盧彥勳

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