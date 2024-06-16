鐵人三項／秀姑巒溪泛舟賽 選手奪冠後徵女友

由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處主辦的「2024秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，今天上午在花蓮正式登場，今年報名人數雖受地震影響減少不少．仍有近千位民眾從全國各地前來參賽，泛舟組一共有60艘船下水競技、鐵人二項有將近160位選手參賽，鐵人三項更有230人參加，最終鐵人二項組由李偉誠完成連霸，鐵人三項組由來自台北的徐唯植拿下總成績第一名。

今天清晨6點半正式下水前，大會在泛舟遊客中心舉行盛大出發儀式，包括東管處處長林維玲、瑞穗鄉鄉長吳萬德、長濱鄉鄉長李光蘭、豐濱鄉鄉長邱福順、花蓮縣議會議員鍾素政等都親自出席，並且共同鳴笛，象徵比賽正式開始。宏亮的喇叭聲中，近千位民眾抬著橡舟艇衝入秀姑巒溪，場面十分壯觀。

連日晴朗，秀姑巒溪水面略微下降，不少選手在泛舟段吃足了苦頭，泛舟公司的快艇不斷前前後後四處救援，但也讓大家增添了不少新鮮的經驗，許多初次嚐鮮的朋友大呼過癮，也因為這場鐵人賽不用下水游泳，更成了許多旱鴨子完成人生初鐵的最佳機會。

今年的比賽，鐵人二項男子組由李偉誠拿下冠軍，去年他也是第一位抵達終點，今年雖然跑步只用「四分速」，仍輕鬆以2小時17分26秒拿下完成連霸。

連續參加多年的團隊「大強特訓班」今年大放異彩，鐵人二項組別中霸佔頒獎台，男子組和女子組各有4人上台領獎，徐唯植更以3小時52分24秒的成績拿下鐵人三項第一名。

徐唯植有著來秀姑巒溪泛舟超過5年資歷，去年也站上二鐵的頒獎台，今年更升級，在練車練了一年的情況下，今年直接升級挑戰鐵人三項組，還一口氣拿下第一名，他上台領獎時更公開放話「徵女友」，成頒獎典禮一大高潮。

鐵人三項女子組由花蓮在地的丁思睿以4小時27分06秒奪冠，她去年拿下分齡組第三名，今年一口氣拿下總排名第一，她笑說因為找到好夥伴，泛舟階段一路領先，讓她領先不少距離，後續才能好好發揮。她平時有跑步和騎車的習慣，泛舟鐵人賽事特別又有趣，很更鼓勵大家都來試試。

泛舟組競爭十分激烈，靜浦部落和港口部落朋友組成的在地隊伍「靜港隊」奪下泛舟組第一名。靜港隊陣中只有兩位參加過泛舟鐵人活動，隊長陳耀忠上頭上戴著他自己捕捉到的剝皮魚做的帽子，十分有特色，他在台上開玩笑說，因為大家只想著終點補給的烤乳豬，一路拚命划，沒空顧到其他隊伍，就以2小時13分的成績率先衝線，拿下第一。