快訊

大雷雨特報！雨彈炸大台北13縣市 山區慎防雷雨勿戲水釣魚

妙齡女台體大外擦撞公車遭輾亡 母親崩潰痛哭無法警詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

射箭／奧運最後資格賽奪滿額門票 中華隊拚再登頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／台北—土耳其安塔利亞電話採訪
中華男子射箭隊。中華射箭協會提供
中華男子射箭隊。中華射箭協會提供

東京奧運奪下平隊史最佳的銀牌成績，中華射箭隊去年杭州亞運雖無緣頒獎台，但神射手們持續為巴黎奧運努力，最後一場在土耳其安塔利亞舉辦的巴黎奧運最終資格賽射下男、女團資格，獲得總共6席「滿額」門票，下月將前往花都，目標再登頒獎台。

中華女團由雷千瑩、邱意晴和李彩綺組成，前天先奪下3席門票，昨天「湯包」湯智鈞領軍的男團也一路闖關金牌戰，順利獲得巴黎奧運資格，戴宇軒和林子翔將首度成為奧運國手。

中華男團教練劉展明感慨提到，去年杭州亞運失利，取得奧運資格的前幾個機會也失守，選手、教練及協會都承受許多壓力，但全隊仍一起完成爭取滿額門票的任務，等下周世界盃第三站安塔利亞站結束後，預計25日回到國訓中心，為巴黎奧運進行最後準備。

劉展明補充說，最後取得奧運資格的機會是透過世界排名，中華隊其實在安全名單，不過資格賽先完成奪奧運資格任務，不用「煎熬」到最後，18日登場的世界盃第三站也能當作模擬奧運的機會，目前年終賽積分排名前8的「湯包」也能爭取佳績，希望搶下年終賽門票。

湯智鈞也是唯一東京奧運銀牌班底，再團隊扮演重要角色，劉展明說：「希望他扮演穩定軍心的角色，分享兩位選手。」

劉展明表示，戴宇軒去年世界室內射箭台北站射下金牌，且是2019年世青賽個人賽金牌得主，是見過「大場面」的選手；林子翔大賽經驗較少，不過從亞錦賽和平常賽事觀察，決賽場上抗壓能力還不錯，落差不至於太大，回台後團隊已經安排好進行奧運模擬賽，讓選手感受決賽張力、繼續累積經驗值。

中華隊 亞運 湯智鈞

延伸閱讀

巴黎奧運／射箭最終資格賽搶下男女滿額 15項56席看中華隊選手名單(不斷更新)

射箭／男、女射箭獲奧運滿額門票 總教練：達成初步目標

射箭／巴黎奧運射箭資格賽 中華男團不敵墨西哥摘銀

羽球／李洋奧運前返鄉祭祀 捐贈球具關心金門發展

相關新聞

網球／父母成曹家宜最強後盾 登奧運舞台喊話全力以赴

我國網球一姊謝淑薇在日前取得巴黎奧運參賽資格後，正式向中華民國網球協會繳出搭擋名單，選定年僅20歲、女雙世界排名第153...

鐵人三項／秀姑巒溪泛舟賽 選手奪冠後徵女友

由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處主辦的「2024秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，今天上午在花蓮正式登場，今年報名人數雖...

射箭／奧運最後資格賽奪滿額門票 中華隊拚再登頒獎台

東京奧運奪下平隊史最佳的銀牌成績，中華射箭隊去年杭州亞運雖無緣頒獎台，但神射手們持續為巴黎奧運努力，最後一場在土耳其安塔...

巴黎奧運／射箭最終資格賽搶下男女滿額 15項56席看中華隊選手名單(不斷更新)

2024年巴黎奧運即將在7月26日至8月11日展開，巴黎曾於1900和1924年辦過夏季奧運，將成為倫敦後，第2個3度舉辦夏季奧運的城市。 中華代表團目前已有10個項目取得奧運門票，許多選手仍在積極

歐國盃／西班牙16歲小將送助攻 雙寫歐國盃最年輕紀錄

西班牙今天在歐洲國家盃足球賽3比0大勝克羅埃西亞，陣中16歲小將亞馬爾除成為在歐國盃出賽最年輕的球員，並在幫助隊友進球後...

射箭／男、女射箭獲奧運滿額門票 總教練：達成初步目標

台灣反曲弓男、女射箭代表隊在奧運資格賽都獲得佳績，順利取得各3席的滿額門票。總教練劉炳宏透露，雖然過程有些驚險，但已完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。