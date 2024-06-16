射箭／奧運最後資格賽奪滿額門票 中華隊拚再登頒獎台

東京奧運奪下平隊史最佳的銀牌成績，中華射箭隊去年杭州亞運雖無緣頒獎台，但神射手們持續為巴黎奧運努力，最後一場在土耳其安塔利亞舉辦的巴黎奧運最終資格賽射下男、女團資格，獲得總共6席「滿額」門票，下月將前往花都，目標再登頒獎台。

中華女團由雷千瑩、邱意晴和李彩綺組成，前天先奪下3席門票，昨天「湯包」湯智鈞領軍的男團也一路闖關金牌戰，順利獲得巴黎奧運資格，戴宇軒和林子翔將首度成為奧運國手。

中華男團教練劉展明感慨提到，去年杭州亞運失利，取得奧運資格的前幾個機會也失守，選手、教練及協會都承受許多壓力，但全隊仍一起完成爭取滿額門票的任務，等下周世界盃第三站安塔利亞站結束後，預計25日回到國訓中心，為巴黎奧運進行最後準備。

劉展明補充說，最後取得奧運資格的機會是透過世界排名，中華隊其實在安全名單，不過資格賽先完成奪奧運資格任務，不用「煎熬」到最後，18日登場的世界盃第三站也能當作模擬奧運的機會，目前年終賽積分排名前8的「湯包」也能爭取佳績，希望搶下年終賽門票。

湯智鈞也是唯一東京奧運銀牌班底，再團隊扮演重要角色，劉展明說：「希望他扮演穩定軍心的角色，分享兩位選手。」

劉展明表示，戴宇軒去年世界室內射箭台北站射下金牌，且是2019年世青賽個人賽金牌得主，是見過「大場面」的選手；林子翔大賽經驗較少，不過從亞錦賽和平常賽事觀察，決賽場上抗壓能力還不錯，落差不至於太大，回台後團隊已經安排好進行奧運模擬賽，讓選手感受決賽張力、繼續累積經驗值。