歐國盃／西班牙16歲小將送助攻 雙寫歐國盃最年輕紀錄

西班牙今天在歐洲國家盃足球賽3比0大勝克羅埃西亞，陣中16歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）除成為在歐國盃出賽最年輕的球員，並在幫助隊友進球後，成了賽史送出助攻最年輕的球員。

三度在歐國盃奪冠的西班牙，近期幾場重大賽事中常被批評進攻火力不足，但此役卻攻進3球，擊敗克羅埃西亞。

莫拉塔（Alvaro Morata）在比賽第29分鐘突破雙方0比0平手僵局，攻進他生涯在歐國盃的第7個進球，與席瑞爾（Alan Shearer）、格里茲曼（AntoineGriezmann）並列賽史進球數第3多的球員。

魯伊斯（Fabian Ruiz）在比賽第32分鐘憑藉個人優異表現，為西班牙再進一球。

卡瓦哈（Dani Carvajal）上半場傷停補時階段，在亞馬爾助攻下踢進西班牙這場比賽的第3個進球。

西班牙16歲小將亞馬爾。 法新社

16歲338天之齡的亞馬爾今天上陣，已是歐國盃史上出賽最年輕球員，改寫先前由波蘭國腳柯茲洛斯基（Kacper Kozlowski）以17歲又246天年紀締造的紀錄；他今天上場還交出助攻，當然也就破了歐國盃史上最年輕交出助攻的紀錄。

亞馬爾說：「參加歐國盃首戰就能贏球，我十分高興。」

「我們有信心這是一支有本事的隊伍，且也展現了出來。我們十分開心，因為過去幾個月的努力終於開花結果。」

西班牙、克羅埃西亞繼2023年歐洲國家聯賽（Nations League）冠軍賽後再度交手，當時西班牙PK戰中以5比4打敗了克羅埃西亞奪冠。這說明了西班牙有拿下創紀錄第4座歐國盃冠軍的能耐。

2022年卡達世界盃季軍克羅埃西亞，若想連5次闖進大賽的淘汰賽階段，需要卯足全力，因為他們將在號稱「死亡之組」的B組，對上阿爾巴尼亞及衛冕軍義大利。