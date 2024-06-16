快訊

大台北有錢人移民往哪走？這區平均所得擠入前十

母親失智，我也會失智嗎？名醫劉秀枝詳解阿茲海默症致病基因類型有哪些

還沒放榜！他見「前三志願生」坐滿高中先修班 傻眼嘆：那麼競爭

歐國盃／西班牙16歲小將送助攻 雙寫歐國盃最年輕紀錄

中央社／ 綜合外電報導
西班牙16歲小將亞馬爾(右)連創最年輕紀錄。 法新社
西班牙16歲小將亞馬爾(右)連創最年輕紀錄。 法新社

西班牙今天在歐洲國家盃足球賽3比0大勝克羅埃西亞，陣中16歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）除成為在歐國盃出賽最年輕的球員，並在幫助隊友進球後，成了賽史送出助攻最年輕的球員。

三度在歐國盃奪冠的西班牙，近期幾場重大賽事中常被批評進攻火力不足，但此役卻攻進3球，擊敗克羅埃西亞。

莫拉塔（Alvaro Morata）在比賽第29分鐘突破雙方0比0平手僵局，攻進他生涯在歐國盃的第7個進球，與席瑞爾（Alan Shearer）、格里茲曼（AntoineGriezmann）並列賽史進球數第3多的球員。

魯伊斯（Fabian Ruiz）在比賽第32分鐘憑藉個人優異表現，為西班牙再進一球。

卡瓦哈（Dani Carvajal）上半場傷停補時階段，在亞馬爾助攻下踢進西班牙這場比賽的第3個進球。

西班牙16歲小將亞馬爾。 法新社
西班牙16歲小將亞馬爾。 法新社

16歲338天之齡的亞馬爾今天上陣，已是歐國盃史上出賽最年輕球員，改寫先前由波蘭國腳柯茲洛斯基（Kacper Kozlowski）以17歲又246天年紀締造的紀錄；他今天上場還交出助攻，當然也就破了歐國盃史上最年輕交出助攻的紀錄。

亞馬爾說：「參加歐國盃首戰就能贏球，我十分高興。」

「我們有信心這是一支有本事的隊伍，且也展現了出來。我們十分開心，因為過去幾個月的努力終於開花結果。」

西班牙、克羅埃西亞繼2023年歐洲國家聯賽（Nations League）冠軍賽後再度交手，當時西班牙PK戰中以5比4打敗了克羅埃西亞奪冠。這說明了西班牙有拿下創紀錄第4座歐國盃冠軍的能耐。

2022年卡達世界盃季軍克羅埃西亞，若想連5次闖進大賽的淘汰賽階段，需要卯足全力，因為他們將在號稱「死亡之組」的B組，對上阿爾巴尼亞及衛冕軍義大利。

克羅埃西亞 歐國盃 歐洲國家盃

延伸閱讀

歐國盃／阿爾巴尼亞23秒進球寫紀錄 義大利神速上演逆轉勝

置身海景第一排！ 台東藍海灣「都蘭海角咖啡」 享受熱情西班牙料理

全球最強護照排名出爐！新加坡奪冠 台灣第69名

歐國盃／地主德國放眼金盃 法國英格蘭大熱門

相關新聞

網球／父母成曹家宜最強後盾 登奧運舞台喊話全力以赴

我國網球一姊謝淑薇在日前取得巴黎奧運參賽資格後，正式向中華民國網球協會繳出搭擋名單，選定年僅20歲、女雙世界排名第153...

射箭／奧運最後資格賽奪滿額門票 中華隊拚再登頒獎台

東京奧運奪下平隊史最佳的銀牌成績，中華射箭隊去年杭州亞運雖無緣頒獎台，但神射手們持續為巴黎奧運努力，最後一場在土耳其安塔...

巴黎奧運／射箭最終資格賽搶下男女滿額 15項56席看中華隊選手名單(不斷更新)

2024年巴黎奧運即將在7月26日至8月11日展開，巴黎曾於1900和1924年辦過夏季奧運，將成為倫敦後，第2個3度舉辦夏季奧運的城市。 中華代表團目前已有10個項目取得奧運門票，許多選手仍在積極

歐國盃／西班牙16歲小將送助攻 雙寫歐國盃最年輕紀錄

西班牙今天在歐洲國家盃足球賽3比0大勝克羅埃西亞，陣中16歲小將亞馬爾除成為在歐國盃出賽最年輕的球員，並在幫助隊友進球後...

射箭／男、女射箭獲奧運滿額門票 總教練：達成初步目標

台灣反曲弓男、女射箭代表隊在奧運資格賽都獲得佳績，順利取得各3席的滿額門票。總教練劉炳宏透露，雖然過程有些驚險，但已完成...

歐國盃／阿爾巴尼亞23秒進球寫紀錄 義大利神速上演逆轉勝

巴伊拉米在阿爾巴尼亞這次歐洲國家盃足球賽首戰對義大利一役，開賽23秒就攻破對手球門，創下賽史紀錄。但義大利迅速回神，5分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。