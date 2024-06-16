射箭／男、女射箭獲奧運滿額門票 總教練：達成初步目標

台灣反曲弓男、女射箭代表隊在奧運資格賽都獲得佳績，順利取得各3席的滿額門票。總教練劉炳宏透露，雖然過程有些驚險，但已完成初步目標，接下來就是瞄準奧運頒獎台。

根據奧運射箭資格賽規定，只要男子團體擠進前3名，女子團體拚進4強就可獲得滿額的奧運門票。

先登場的台灣女團射箭隊16強驚險加射後才擊敗斯洛維尼亞，接著8強擊退烏克蘭，率先收進奧運門票；接著昨天登場的台灣男團射箭隊，更是一路挺進金牌戰才敗給墨西哥，也帶回滿額奧運資格。

劉炳宏在接受中央社記者訪問時笑說，「真的看到比賽過程血壓都會飆高」，不過至少這趟資格賽都有達到賽前設定的目標，早點把資格拿到，選手們心裡也安定許多。

台灣反曲弓女子代表隊成員邱意晴（左起）、雷千瑩、李彩綺提前搶下巴黎奧運射箭項目滿額3席門票。圖／中華民國射箭協會提供 中央通訊社

男子隊教練劉展明提到，賽前原本就對於拿下資格很有把握，這場比賽對湯智鈞、戴宇軒、林子翔3名選手來說也都是很好的磨練，「接下來就是要好好備戰，畢竟我們上屆有拿到團體銀牌，這次勢必也不能太差。」

女子隊教練徐梓益強調，雖然拿到資格，但看得出來還是有些不穩定，雷千瑩、邱意晴、李彩綺3名選手合作次數不算太多，「下週還有一場世界盃，希望可以多磨練好穩定動作，讓3個人更有默契。」

在巴黎奧運前，台灣反曲弓男、女射箭代表隊除了參與接下來的世界盃安塔利亞站外，後續預計7月初會有國訓內部辦理模擬賽，讓選手多一些臨場比賽感受。