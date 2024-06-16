射箭／巴黎奧運射箭資格賽 台灣男團不敵墨西哥摘銀

中央社／ 台北15日電

在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運射箭資格賽，提前取得滿額參賽席次的台灣男團，決賽以1比5敗給墨西哥，收下銀牌，後續他們將按原訂計畫續留土耳其征戰世界盃。

湯智鈞上屆東京奧運幫助台灣男團拿到銀牌，追平隊史最佳成績，這次跟戴宇軒和林子翔聯手出征巴黎奧運資格賽，資格賽合力射下2008分，順利卡位男團第2種子。

台灣男團首輪輪空，次輪、8強賽面對斯洛維尼亞、孟加拉，分別以5比3、6比2過關，4強賽再以6比0力挫德國。

按照規定，前3名隊伍就能取得滿額3席參賽資格，台灣男團順利跟隨昨天台灣女團的腳步，完成此行最重要的任務。

台灣男團決賽遭遇墨西哥，首局以55比57讓出，讓墨西哥先取得2分積分，次局雙方以58比58射平，各獲得1分積分，台灣男團積分以1比3落後。

台灣男團第3局未能拿下，以55比56敗下陣來，最終積分1比5落敗，以銀牌作收。

教練劉展明接受中央社記者訪問時表示，這陣子持續著重強化選手心理素質，磨練選手在團體賽抗壓性，並於這次奧運資格賽驗收成效，他認為選手們都發揮地很不錯。

儘管已取得奧運滿額參賽席次，劉展明指出，接下來仍將繼續留在土耳其，參加18日登場的世界盃安塔利亞站，返台後將投入國訓中心所舉辦的模擬賽。

湯智鈞

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