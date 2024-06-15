羽球／李洋奧運前返鄉祭祀 捐贈球具關心金門發展

東京奧運金牌選手李洋在父親李峻淯陪同之下，回金門祭拜祖先與神明，也向當地學校捐贈YONEX羽球200筒，回饋家鄉以支持年輕學子的體育運動夢想。

由王齊麟／李洋組成的「麟洋配」今年巴黎奧運將再度代表台灣出賽，並成為我國奪牌的希望，而李洋每次參加最重大國際賽，都會隨同父親返鄉祭祀祈福，讓他在面對高度競爭的壓力下，保持平穩心態面對。

對於在前往巴黎前回到金門祭祖，李洋說：「作為運動員，我一直心繫家鄉，感謝這片土地對我的培育。希望通過這次捐贈，能夠激勵更多孩子熱愛羽球運動，並從中學習到團隊合作和堅持不懈的精神。」

李洋的回饋之舉受到金門縣學校師生的熱烈歡迎，他還參加適應體育融合式羽球趣味競賽，與現場的學生們進行互動，鼓勵大家勇敢追夢，保持人生努力奮鬥精神，分享羽球維持精進的技巧與運動克服困難的經歷。