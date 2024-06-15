射箭／中華男團射退德國 繼女團後也搶下奧運滿額門票

在我國女團於昨天率先搶下巴黎奧運3席滿額門票後，中華男團今天也在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運最終資格賽中一路過關斬將，包括在16強賽擊敗斯洛維尼亞、8強賽射退孟加拉，4強賽更是以6：0淘汰德國晉級金牌戰，並取得巴黎奧運滿額門票。

這次在安塔利亞舉行的巴黎奧運最終資格賽，女團前4名與男團前3名的國家將能取得巴黎奧運滿額的男、女各3席門票，其中由雷千瑩、邱意晴、李彩綺組成的中華女團，在昨天已經率先達標搶下3席門票。

至於今天登場的男團賽事，我國則由湯智鈞領銜戴宇軒、林子翔出征，並在資格賽射出2008分拿下第二種子，在首輪輪休後，16強賽中華隊則是碰上斯洛維尼亞，最終以5：3勝出，8強賽面對孟加拉也以6：2取勝晉級4強。

在只要再贏一勝就能取得巴黎奧運滿額門票的情況下，中華男團4強賽遭遇德國也展現穩定實力，在首局就射出4支10分箭率先搶下2分局分，接下來兩局中華隊也在德國隊的緊追不捨下展現高度抗壓力，最終以局分6：0勝出搶下金牌戰門票，也繼女團之後取得巴黎奧運滿額的3席門票，今年巴黎奧運我國將擁有共計6席參賽資格。