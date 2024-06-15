網球／現身PLG冠軍賽 詹詠然透露將最後一次參加奧運

我國網球好手詹詠然今天現身PLG總冠軍賽第3戰觀賽，對於日前妹妹詹皓晴選擇她作為巴黎奧運搭檔，並等待名單候補，詹詠然也透露巴黎奧運可能將是她生涯最後一次參與奧運，甚至是最後一次披上中華隊戰袍。

今年巴黎奧運我國目前除了謝淑薇已經確定取得女雙參賽資格，而她也在日前向中華網球協會提報20歲的年輕好手曹家宜作為搭檔外，世界排名第28名的詹皓晴也有望透過名單遞補取得參賽資格，她也選擇姊姊詹詠然作為搭檔，姐妹有望連續三屆攜手征戰奧運。

詹詠然自從去年10月後就不曾再出賽，不過靠著傷後保護排名第35名保有奧運參賽資格，談到目前準備狀況，她也透露在去年亞運結束後，身體的症狀復發滿嚴重，導致她這段時間都沒有比賽，在過去幾個月的治療和訓練中，也好幾次面臨「砍掉重練」的狀況，但現在狀況漸趨穩定，訓練量和強度都已經可以逐漸拉高。

談到妹妹詹皓晴選擇她作為奧運搭檔，詹詠然也透露這將會是她最後一次參加奧運，也可能是最後一次披上中華隊戰袍，在被問到與妹妹的搭檔時，她也以國王兄弟檔林書豪、林書緯為例，認為手足合作是一件很具挑戰性但也很難得的事情，「首先謝謝皓晴選擇我作為她的搭檔，我的身體可以再一次回到網球場上是別具意義也是很大鼓勵，這次巴黎奧運將會是我最後一屆奧運，也可能是最後一次披上中華隊戰袍比賽，所以現階段把專注力放在照顧自己身體和備戰上。」

對於詹皓晴選擇姊姊詹詠然作為搭檔，而非近期合作過、世界女雙排名第63名的吳芳嫺作為搭檔，一度引發爭議，詹詠然也表示，詹皓晴的選擇是以取得參賽權為最大目標，也符合規定，「我們這樣報名方式都是經過 ITF、 WTA認可，在規定制度下做的決定，以最大能進去名單最大機率組合考量。」