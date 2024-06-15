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網球／父母成曹家宜最強後盾 登奧運舞台喊話全力以赴

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曹家宜(右)去年10月與中國大陸選手湯千惠(左)在香港公開賽，拿下生涯首座WTA雙打金盃。 新華社
曹家宜(右)去年10月與中國大陸選手湯千惠(左)在香港公開賽，拿下生涯首座WTA雙打金盃。 新華社

我國網球一姊謝淑薇在日前取得巴黎奧運參賽資格後，正式向中華民國網球協會繳出搭擋名單，選定年僅20歲、女雙世界排名第153名的曹家宜作為巴黎奧運搭擋，對於獲得謝淑薇的「青睞」，曹家宜也在個人社群上強調將會扮演好自己角色，全力以赴，並獲得謝淑薇的回應。

身為國內女子網壇未來之星的曹家宜，從小因為父親曹承允熱愛網球的關係，與哥哥和妹妹一同開始接觸網球運動，其中曾任總統府警衛組組長的曹承允與太太張杏薇更為了讓小孩能夠就近訓練，從三峽搬家到林口，後來更讓曹家宜就讀彰化網球名校花壇國小。

而家人無疑是曹家宜在網球路上的最大支柱，包括父親曹成允在退休後當起了女兒的司機，帶著她到各地訓練、比賽，母親張杏薇也扮演她精神上的支柱，尤其在曹家宜決定朝著職業球員的方向前進後，兩人更是全力支持曹家宜的抉擇，成為女兒最堅強的後盾。

曹家宜也很快就在球場上嶄露頭角，小學5年級獲得四維盃冠軍，12歲時就在法網未來之星賽選拔賽中脫穎而出，代表台灣前往巴黎參賽，更在14歲與16歲時於美傑仕盃WTA未來之星選拔賽中兩度獲得冠軍，此外在全中運、全大運以及全運會賽場上曹家宜也展現壓倒性實力，在去年全運會上拿下單打銀牌、女雙以及女團雙金佳績，而當時曹家宜女雙搭擋正是謝淑薇的妹妹謝語倢。

身高176公分的曹家宜有著女網選手中相對高大的身材，也有優異的發球威力，加上擁有不錯的底線相持能力與反應速度，讓她的未來發展備受期待，今年3、4月她也在義大利與日本，分別與搭擋波蘭庫布卡（Martyna Kubka）、印度萊納（Ankita Raina）攜手，拿下ITF W30與W50兩站冠軍，去年10月她則是與中國大陸選手湯千惠在香港公開賽，拿下生涯首座WTA雙打金盃。

儘管曹家宜目前在國際賽場上還有很大的進步空間，尤其是在大賽經驗上相較不足，但謝淑薇從9名人選中挑選出年僅20歲的曹家宜，除了是對於她實力上的肯定外，也有不少提攜後進的意味，日前在得知謝淑薇選擇她作為奧運搭擋時，她就在社群上留言表示，「非常感謝淑薇姐給我這次機會，我很榮幸能成為淑薇姐巴黎奧運的搭檔。我會全力以赴，扮演好我的角色，把自己調整到最佳狀態，爭取最高榮譽！」而謝淑薇也隨即回文，「昨天才在想奧運一定全力以赴，今天妳就打出來了，Let’s do it。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 曹家宜 謝淑薇

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