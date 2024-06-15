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澳洲羽賽／李佳豪遭李梓嘉逆轉 五組台將4強全數落馬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李佳豪四強賽不敵世界排名第8名的馬來西亞一哥李梓嘉，無緣爭冠。 新華社
李佳豪四強賽不敵世界排名第8名的馬來西亞一哥李梓嘉，無緣爭冠。 新華社

BWF超級500的澳洲羽球公開賽今天舉行4強賽程，我國共有5組人馬登場，其中昨天剛在內戰中擊敗一哥周天成李佳豪，今天遭遇世界排名第8名的馬來西亞一哥李梓嘉，在先拿首局的情況下卻遭到逆轉，以21：10、15：21、10：21敗下陣來無緣爭冠，至於另外4組人馬也相繼吞敗。

總獎金42萬美元的澳洲公開賽本周在雪梨登場，我國好手也在此站打出亮眼成績，共計有5組人馬闖進到4強賽，其中4組都創下在超級500賽的最佳紀錄。

早上登場的女單4強賽，我國由宋碩芸打頭陣出戰世界排名第11名的大堀彩，在首局先被對手拿下後，第二局以8：11落後時，宋碩芸則是因傷退賽。而白馭珀則是在碰上世界排名第31名的瓦爾多約（Ester Nurumi Tri Wardoyo）比賽中，以15：21、16：21敗下陣來，雙雙無緣女單決賽。

至於在男單4強賽，昨天在台灣內戰中拿下生涯對戰周天成首勝的李佳豪，今天則是碰上大馬一哥李梓嘉，雙方生涯前5度交手李佳豪拿下3勝，今天首局李佳豪也維持對戰優勢先以21：10拿下，不過接下來李梓嘉展開反撲，連拿2局後逆轉勝出，晉級到冠軍賽，李佳豪雖然吞敗，但已創下BWF超級500賽個人最佳成績。

而壓軸登場的「左手重砲」林俊易則是碰上世界排名第6名的日本好手奈良岡功大，在兩局賽事中林俊易都於比賽中段取得領先，但兩局末段奈良岡功大都打出3：0的關門攻勢，搶下冠軍賽門票。

周天成 李佳豪 林俊易

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