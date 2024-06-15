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羽球／李佳馨為父母圓奧運夢 從小被逼訓練壓力成助力

中央社／ 台北15日電
李佳馨（中）父母李謀周（右）、陳曉莉（左）也到場為女兒打氣。記者劉肇育／攝影
李佳馨（中）父母李謀周（右）、陳曉莉（左）也到場為女兒打氣。記者劉肇育／攝影

來自羽球世家的李佳馨，父親從小給予壓力甚至比學校還多，她今天回首過去從最初被逼著練羽球，到與搭檔葉宏蔚取得巴黎奧運混雙資格，她坦言壓力也是助力，開心能幫父母圓夢。

李佳馨的父母李謀周、 陳曉莉都是羽球名將，她和弟弟李佳豪從小在球場長大，羽球場更成為姊弟倆的遊戲場，自然而然承襲父母衣缽，走上羽球路。

已取得巴黎奧運混雙資格的葉宏蔚與李佳馨，過去都畢業於台北市立大同高中，今天回到母校分享心路歷程。李佳馨表示，國小三年級時，爸爸就讓我選擇想要讀書或打球，而她因為覺得坐在教室太無聊，決定打羽球。

李佳馨小六時曾拿到國小盃第一名，國一全中運初體驗就獲得亞軍，但國二成績不理想，僅拿到第6。她透露，爸爸給的壓力，比學校都還多，爸爸曾揚言若國三沒拿到第一名，「就會準備好學費，讓我把國一到國三沒有上到的課補回來，就不要打球了。」

談到這段經歷，李謀周接受中央社記者訪問時表示，自己個性吃軟不吃硬，對於訓練一事，更不會輕易妥協，雖然小時候小孩子一開始練球可能有點是被逼的，但希望他們之後能想清楚要念書還是打球，他認為，或許那次跌倒，也成為李佳馨羽球路轉折點。

「因為我的觀念是不要讓小孩子成冷板凳的球員。」教練李謀周同樣為人父，能理解球員可能受傷害的心情，因此他對於孩子賦予高度期許，不只希望成績在前段，還能下場比賽。

李謀周與妻子陳曉莉過去曾取得奧運資格，但因故未能登上五環殿堂，他也將希望寄託在孩子身上，如今李佳馨與搭檔葉宏蔚取得奧運席次，李佳馨表示，這也幫助父母圓夢。

過去在李佳馨肩上來自父親的壓力或許很沉重，但她現在已能釋懷，她表示：「以前會覺得這種壓力很辛苦，長大後覺得能提早面對也是不錯，壓力是助力，也是動力。」

李佳馨從一開始單打，到轉換跑道以雙打為主，而與葉宏蔚從2022年初搭檔更直接以前進奧運為目標。

李佳馨表示，雙打最辛苦的地方就是在溝通，但若有辦法吵架，都還能溝通，一旁的葉宏蔚笑著說，「直接吵起來最好，還有得吵就有救，多少會聽進去。」

李佳馨與葉宏蔚歷經2年磨合，也有一套相處之道，上午吵完架，下午就繼續練球或比賽。面對即將到來首次奧運之旅，葉宏蔚表示，以前是透過電視看別人打奧運，「現在有機會讓人家看我，我就好好努力。」

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