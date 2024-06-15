快訊

女神清大致詞！林青霞吐「沒上大學很遺憾」 下一秒反轉全場大讚

一師扛半班各縣市合理化 公幼招生恐更慘烈

NBA／沒被橫掃！ 獨行俠G4背水一戰痛宰塞爾蒂克38分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐國盃／地主旗開得勝！ 德國5：1輕取蘇格蘭

中央社／ 慕尼黑14日綜合外電報導
歐國盃正式開幕，地主德國隊在慕尼黑的開幕戰以5比1輕取蘇格蘭。 美聯社
歐國盃正式開幕，地主德國隊在慕尼黑的開幕戰以5比1輕取蘇格蘭。 美聯社

2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽今天正式開踢，地主德國隊在慕尼黑的開幕戰以5比1輕取蘇格蘭。德國隊總教練納格斯曼表示，他的子弟兵明白今天的勝利只是「第一步」。

法新社報導，德國隊過去10年在大部分重大賽事表現不佳，但今天他們擊敗了蘇格蘭。納格斯曼（Julian Nagelsmann）表示「全隊明白這是第一步」。德國隊正瞄準破紀錄的第4座歐國盃冠軍。

德國隊在開場僅10分鐘就靠著費爾茨（Florian Wirtz）先馳得點，本場最佳球員穆夏拉（Jamal Musiala）在第19分鐘又進一球。

半場結束前不久，蘇格蘭的波蒂斯（Ryan Porteous）在禁區對德國隊隊長京多安（Ilkay Gundogan）做出危險犯規動作吃了紅牌離場，蘇格蘭隊減為10人。

哈斐茨（Kai Havertz）操刀罰球破網，德國隊上半場3比0領先；下半場菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）和坎恩（Emre Can）也均有建樹。

去年9月才接任德國隊總教練的納格斯曼表示，他對球隊在4比0領先時失球的反應特別滿意。他認為全隊在比賽接續進行時沒有給對手任何機會，「對球隊來說，失掉1球後如此生氣是非常好的跡象，代表他們今天有極強的求勝心」。

歐國盃

延伸閱讀

FENDI Baguette「hand in hand」計畫造訪蘇格蘭與非洲

德國歐洲議會選舉觀察：極右派選舉三寶——脫歐、移民與TikTok

歐國盃／地主開幕戰 德國盼靠擊敗蘇格蘭奪先聲

歐國盃／地主德國放眼金盃 法國英格蘭大熱門

相關新聞

桌球／WTT球星挑戰賽鄭怡靜晉16強 奧運女團第3人底定

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在WTT盧布里雅納球星挑戰賽，以3比1擊敗泰國素塔西尼，闖進16強；而隨著李昱諄和鄭先知在32強出...

歐國盃／地主旗開得勝！ 德國5：1輕取蘇格蘭

2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽今天正式開踢，地主德國隊在慕尼黑的開幕戰以5比1輕取蘇格蘭。德國隊總教練...

中國奧運泳將藥檢陽性 紐時：世界反禁藥組織早知情

連續追蹤中國奧運游泳選手涉及禁藥風波的紐約時報今天再度報導，世界反禁藥組織（WADA）早知，3名中國游泳選手2016年與...

射箭／中華女團奧運資格賽晉級4強 取得3席滿額席次

在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運射箭最終資格賽，我國反曲弓女團今天在16強賽先是險勝斯洛維尼亞，8強賽面對烏克蘭最終再以5...

跆拳道／羅嘉翎中職開球分享長高小困擾 再拚奧運多責任感

女子跆拳道好手羅嘉翎今天替中職富邦悍將開球，穿上代表賽事量級的57（公斤）號球衣開出好球，分享又長高的小困擾；羅嘉翎再度...

巴黎奧運／謝淑薇確定搭檔曹家宜 哥哥謝政瀛擔任教練

中華民國網球協會今天召開選訓會議，其中台灣網球名將謝淑薇確定在巴黎奧運與20歲小將曹家宜攜手，而她的哥哥謝政瀛則擔任網球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。