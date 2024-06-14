桌球／WTT球星挑戰賽鄭怡靜晉16強 奧運女團第3人底定

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在WTT盧布里雅納球星挑戰賽，以3比1擊敗泰國素塔西尼，闖進16強；而隨著李昱諄和鄭先知在32強出局，巴黎奧運台灣女團第3人也確定由簡彤娟出線。

台灣本屆奧運台灣女團陣容全數底定，確定由鄭怡靜、陳思羽與首度征戰奧運22歲的簡彤娟攜手出擊。

世界桌球職業大聯盟（WTT）本週在斯洛維尼亞舉行盧布里雅納（Ljubljana）球星挑戰賽，單打冠軍可獲得獎金1萬美元（約新台幣32.6萬元）以及600積分，闖進決賽和4強分別可獲得420積分、210積分。

世界排名第13的台灣一姐鄭怡靜32強對手為排名60的泰國選手素塔西尼（Suthasini Sawettabut），在以5比11丟掉首局後，所幸及時回穩，第2、3局各以11比3、11比7拿下，搶先聽牌。

第4局戰況膠著，鄭怡靜在錯過2個賽末點的情況下，趁著對手回球掛網，加上把握機會正手搶攻，以13比11贏得勝利，挺進16強，將出戰法國的袁嘉楠與韓國的李恩惠之間的贏家。

至於43歲莊智淵男單32強遭遇到德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），雙方生涯14次交手，莊智淵僅從對方手中拿到2勝。

莊智淵今天前2局結束，以6比11、11比8逼平戰局，，儘管後續2局都曾暫居領先，可惜未能把握機會，以8比11、7比11連丟2局敗下陣來，稍後將與高承睿在男雙8強合體出擊。

另外，本週賽事還攸關巴黎奧運台灣女團第3人之爭，排名46名簡彤娟積分以495分暫居領先，但在本週無賽程的她，下週積分不會變動。

排名第68名的李昱諄若想要超車，必須闖進盧布里雅納球星挑戰賽4強，而排名第71的鄭先知若想力拚連2屆叩關奧運，同樣得全力一搏。

李昱諄女單32強對戰即將在6月16日度過16歲生日的日本小將張本美和，以直落3落敗，而鄭先知則以1比3敗給韓國選手田志希，兩人雙雙落敗，也讓簡彤娟成為巴黎奧運台灣代表團桌球女團的第3人。