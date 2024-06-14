射箭／中華女團奧運資格賽晉級4強 取得3席滿額席次

在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運射箭最終資格賽，我國反曲弓女團今天在16強賽先是險勝斯洛維尼亞，8強賽面對烏克蘭最終再以5：1勝出，不僅搶下4強賽門票，也取得巴黎奧運女子3席的滿額席次，至於明天則將輪到男子隊登場力拚前3名爭取滿額席次。

在這次資格賽前，我國在巴黎奧運射箭已經取得男、女單各一席以及混雙參賽席次，而這次最終資格賽則將力拚男、女各3席的滿席資格，其中在女團賽事只要闖進到4強賽就能搶下巴黎奧運團體賽門票。

在首輪輪空的情況下，中華女團三位成員雷千瑩、邱意晴、李彩綺在16強賽面對斯洛維尼亞，在前三局射完後一度以2：4落後，不過第4局斯洛維尼卻出現兩支5分箭，讓中華隊扳平戰局，在第5局的加射中中華隊以29：25勝出，以局分5：4險勝搶下8強門票。

在僅差一勝就能取得奧運女子滿額門票的情況下，中華女團4強賽碰上烏克蘭也展現絕佳狀態，在前2局就射出5支10分箭取得4：0聽牌，第3局中華隊再度展現高抗壓力，共射出3支10分箭，儘管烏克蘭也射出同分的55分，但最終中華隊仍是以局分5：1勝出，搶下女團4強門票以及巴黎奧運女子滿額席次。

在女團順利晉級4強取得巴黎奧運3席滿額門票後，明天則將輪到男子組賽事，不過中華男團必須要至少拿下銅牌，才能取得3席滿額席次。