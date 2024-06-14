澳洲羽賽／大黑馬陳子睿、林煜傑 台灣男雙新生代首闖4強

BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽今天進行各組8強，台灣男雙新生代組合陳子睿和林煜傑，以21比14、21比17扳倒大馬組合葉睿慶、阿里夫（Junaidi Arif），生涯首度闖進4強。

世界排名143名的台灣組合陳子睿和林煜傑，從今年才開始搭檔，打了4場比賽最佳成績是超級300的法國大師賽4強，今天是他們合作半年以來，首度闖進500等級賽事4強。

首局陳子睿和林煜傑在比賽前段和對手拉鋸，不過在13比12時連得7分奠定勝基；第2局前段雖然一度以5比8落後，但隨後再度連得7分翻轉戰局，之後就沒再落後過，順利直落2過關。

陳子睿是羽球名將陳康之子，也是台灣男雙受期待的新生代好手。他在接受中央社訪問時表示，前2輪算是籤運比較好，但今天確實整體發揮都不錯。

陳子睿提到：「今天我們的速度和輪轉都有打出來，就算落後也沒有太著急，逼著對手起高球後，我們就有比較好的攻擊搶分機會。」

接下來4強對手，將是前世界第1的印尼名將組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（HendraSetiawan）。

陳子睿笑說：「現階段我們的技術和經驗還是輸對手一些，所以只能靠著體能和速度試試看能不能壓制對手，進而多一些搶分的機會。」

男單賽事，李佳豪以2個22比20擊敗「台灣一哥」周天成；林俊易以21比12、21比13輕取印度好手韋瑪（Sameer Verma），同樣攜手闖進4強。

女單賽事也有捷報，白馭珀以21比17、21比12擊敗印度的卡夏普（Aakarshi Kashyap）；宋碩芸以21比17、21比18擊敗自家人余芊慧，同樣有2人晉級4強。