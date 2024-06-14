國內路跑與全球六大馬交流環境永續經驗 勇士保羅與會

為擴大國內路跑界環境永續作為的國際能見度，超級馬拉松協會理事長郭豐州及國立清華大學運動事業及政策中心教授黃煜參加由美國綠色運動聯盟（Green Sport Alliance）主辦的論壇，同時，黃煜以台灣路跑賽事環境永續聯盟身分，與國際知名馬拉松賽事，包括紐約馬拉松、芝加哥馬拉松及洛杉磯馬拉松等，同台交流永續工作推動經驗。

邁入14年的論壇於洛杉磯孔雀劇院登場，計有近800名、來自15個國家的人員與會，三天的論壇超過70餘場次的各種演講、報告或是座談會，參與的成員是來自運動或環境永續的相關專業人士。

黃煜指出，這次與會是有三大意涵，第一，這是第一次有台灣代表參與論壇並分享國內路跑界環境永續的作為，郭豐州也觀察與會的成員多半來自北美地區，不僅是幫台灣，甚至是亞洲地區發聲。

第二，透過次此交流，不僅凸顯國內路跑界在環境永續的具體成效也彰顯對於全球氣候變遷的重視，特別是幾個指標型馬拉松賽事，如台北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、台灣米倉田中馬拉松及超馬協會的賽事都積極落實各項環境友善措施，堪稱綠色賽事先驅，透過本次交流可以讓國際與會成員理解台灣這些賽事對於氣候變遷的重視。

第三，與會的三個美國馬拉松賽事的規模及歷史相當悠久，最年輕的算是洛杉磯馬拉松，創辦於1986年，而紐約馬算是老大哥，第一屆是在1970年辦理，迄今已有半世紀，其中，紐約馬拉松及芝加哥馬拉松是全球六大馬成員，可說是許多國際跑友的首選，負責芝加哥馬拉松永續的摩里斯（Morris）表示，他們的賽事有三分之一國際跑友。

本次論壇的與會成員可謂星光熠熠，目前效力於美國職籃金州勇士的球星克里斯保羅（Chris Paul）也擔任與談貴賓，在北京及倫敦奧運代表美國並拿下金牌的克里斯本次加入聯盟並擔任理事成員，期望能夠為公益事務發聲。