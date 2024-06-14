林燈盃籃賽／宜中新場館啟用 菲律賓球隊跨海交流

宜蘭高中主辦的2024第七屆林燈盃國際青年籃球邀請賽，邀請菲律賓宿霧聖心中學來台，加上新場館行健館啟用，雙球場並進讓賽事空間運用更有彈性，今年連同國中組共有15校、17隊齊聚蘭陽。

宜中教練林德齊提到，行健館籌備3年，今年正式啟用，提供宜中籃球隊更好的訓練場地，希望宜蘭喜歡籃球的孩子有更好空間；今年宿霧聖心中學再度來台，帶給台灣球員不同的球風和元素，也是很好的學習機會。

早在11年前，林德齊就和宿霧聖心中學開啟交流，10年來宜中曾3度到宿霧移地訓練，聖心中學2015年也曾來台，今年隨行隊醫也是9年前造訪宜蘭的成員之一。宜中今年夏天也將再赴宿霧，昨天球員先盡地主之誼帶聖心球員逛夜市，宜中比賽時聖心球員自發性在場邊用中文喊「防守」，場面歡樂。

林德齊提到，聖心是宿霧的傳統強隊，「可惜他們203公分的主戰中鋒，都到機場了才發現護照有問題，沒能過來，對他們戰力影響滿大。」

2018年開始舉辦的林燈盃，今年賽事從12日進行到16日，宜中球隊總動員，球員除是工作人員也是攝影師，透過球隊粉絲團直播賽事；今天下午舉辦的開幕典禮主持人，分別由宜中教練林德齊的女兒、教練游智凱準備成為宜中新生的兒子擔綱，配合聖心中學來台，兩人用中、英文雙語方式主持，頗有大將之風。