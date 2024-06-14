澳洲羽賽／BWF生涯首勝周天成 李佳豪闖進男單4強賽

我國羽球一哥周天成今天在BWF超級500的澳洲羽球公開賽男單8強賽，遭遇世界排名第37名的另一名我國選手李佳豪，兩人在兩局賽事中一路拉鋸，最終李佳豪就以22：20、22：20直落二擊敗周天成，拿下兩人生涯對戰首勝，並挺進到4強賽。

周天成近期頻頻在BWF巡迴賽上與國內好手上演「內戰」，包括在泰國公開賽拍退戚又仁，印尼公開賽擊敗林俊易，而本周登場的澳洲公開賽他更是連續兩輪遭遇內戰考驗。

在昨天16強賽面對戚又仁先丟首局最終逆轉勝出後，今天碰上世界排名第37名的李佳豪，周天成再度在首局失守，在率先以20：19取得賽末點的情況下，卻被李佳豪連拿3分關門，以20：22先丟一局。

第二局李佳豪乘勝追擊，一度取得11：7的領先優勢，不過周天成局中一波5：0攻勢逆轉戰局，但李佳豪又在該局末段拉出一波3：0逆轉取得賽末點，儘管第一個賽末點遭到周天成化解，但最終仍是以22：20勝出，不僅拿下在BWF巡迴賽對戰周天成的生涯首勝，也是首度打進到超級500系列賽的4強賽。

至於女單好手白馭珀，今天則是在8強賽以21：17、21：12擊敗印度好手卡夏普（Aakarshi Kashyap），同樣拿下生涯首張超級500賽4強門票，而她前一次打進4強賽已經是2019年的超級100荷蘭羽球公開賽。