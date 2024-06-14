網球／納達爾確定不參加溫網！巴黎奧運前打紅土賽事暖身

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）正式宣佈，將全力備戰巴黎奧運，不會參加今年的溫布頓網球錦標賽，他會打一場ATP250等級賽事作為奧運前最後暖身。

奧運在紅土場地羅蘭加洛斯舉行，溫網則是草地，納達爾認為短時間要適應不容易，因此決定放棄溫網。納達爾曾在2008和2010年溫網奪冠，上一次打溫網是2022年，闖進4強後因傷退賽，去年因傷未參賽，今年則為了備戰奧運缺席。

納達爾強調這是生涯最後一次打奧運，為備戰奧運，溫網結束後一周後，納達爾會參加瑞典巴斯塔ATP250賽事，這是紅土場地，納達爾曾在2005年於此地奪冠，這將是他相隔19年再度參賽。

納達爾曾在2008年北京奧運男單和2016年里約奧運男雙摘金，這屆他不只會參加奧運男單，還要和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）組隊出戰男雙賽事。