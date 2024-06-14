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巴黎奧運／謝淑薇為何選曹家宜？知名作家曝：就像王欣瑜

聯合新聞網／ 綜合報導
王欣瑜(左)、謝淑薇(右)。 美聯社
王欣瑜(左)、謝淑薇(右)。 美聯社

我國女網「一姊」謝淑薇表態出戰巴黎奧運，選擇20歲的曹家宜成女雙夥伴，令部分球迷感到意外，知名專欄作家「體育大叔」也發文分析原因。

依規定，謝淑薇可選擇WTA單打或雙打世界排名前300的台灣選手做為搭檔。符合資格的台灣選手有9位，分別是單打217名楊亞依、雙打28名詹皓晴、雙打63名吳芳嫺、雙打147名詹詠然、雙打153名曹家宜、雙打154名梁恩碩、雙打253名李羽芸、雙打261名卓宜萱及雙打261名卓宜岑。

體育大叔直言，謝淑薇選曹家宜是非常合理的決定，曹家宜在她第一個職業比賽（WTA250等級香港女網賽）與中國女將湯千慧搭檔，就爆冷奪下冠軍，目前雙打排名已升到第150。扣掉詹家姐妹和詹皓睛搭檔吳芳嫺，曹家宜確實是台灣狀況最好的雙打選手。

曹家宜讓人想到謝淑薇去年法網女雙搭檔中國王欣瑜，當時王欣瑜21歲身高182公分，曹家宜20歲身高178公分，謝淑薇曾說，年輕的王欣瑜很會跑動，「我只要在網前吃球就可以。」

曹家宜昨天也在社群網站發文表示，「非常感謝淑薇姐給我這次機會，我很榮幸能成為淑薇姐巴黎奧運的搭檔。我會全力以赴，扮演好我的角色，把自己調整到最佳狀態， 爭取最高榮譽！」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 曹家宜 王欣瑜 謝淑薇

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