網球／大坂直美和錦織圭適用保護排名 獲巴黎奧運出賽權

日本網球協會今天表示，網球名將大坂直美已經取得代表日本參加巴黎奧運的資格。同時，曾在美國網球公開賽闖進決賽的日本男網名將錦織圭也已經獲得奧運出賽權。

法新社報導，4座大滿貫賽冠軍的大坂直美（Naomi Osaka）於2021年曾為因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後舉行的東京奧運點燃聖火台，並闖入當屆奧運女單第3輪。

接著她因懷孕而暫別網壇，相隔15個月才回歸。26歲的大坂直美目前在國際女子網球協會（WTA）世界排名第125。

與此同時，34歲的錦織圭（Kei Nishikori）則飽受傷勢困擾，在世界職業網球協會（ATP）的排名跌落至286名。

日本網球協會（Japan Tennis Association）表示，大坂直美和錦織圭已分別獲得巴黎奧運出賽權。

奧運單打出賽權男女各64人，各國和地區最多可派4人，10日公布的世界排名前56人獲得出賽權，其餘名額由主辦單位推薦決定。

錦織和大坂分別因為受傷與生產等原因，適用於「保護排名」（protected ranking）。在這項排名中，錦織為48名，大坂為46名。

「保護排名」是針對因為負傷等原因而長期缺陣選手的救濟措施。