巴黎奧運／確定了！詹詠然用保護排名 詹家姊妹挑戰三度攜手出征

我國女網「一姊」謝淑薇表態出戰巴黎奧運，選擇20歲的曹家宜成女雙夥伴，相差18歲的寶島組合下月將攜手出征五環聖殿；目前女雙世界排名28的詹皓晴今天則向中華網協提出搭檔姊姊詹詠然的決定，詹家姊妹有機會透過綜合排名取得巴黎資格，挑戰連3屆奧運攜手。

巴黎奧運網球參賽資格是根據6月10日的世界排名，謝淑薇雖從「世界球后」寶座退位，目前世界排名第2，確定獲得一席參賽資格，昨天她已回報選定曹家宜。

由於一個國家有機會報名兩組選手，中華網協評估，目前女雙世界排名28的詹皓晴也有機會透過綜合排名拿到資格，今天詹皓晴和網協提出人選，選擇姊姊詹詠然組隊挑戰五環殿堂。

中華網協秘書長王凌華表示，協會已經收到名單，明天就會召開選訓會議，選訓會議討論同過後報請國訓中心，之後透過中華奧會向國際網球總會(ITF）提交名單。

本季因身體因素沒任何出賽紀錄的詹詠然，目前世界排名147名，不如目前女雙台灣排名第3高、世界排名63的吳芳嫺，不過使用傷後保護排名的35名，有機會個人第4度出征奧運，若成真也將是和詹皓晴連3屆奧運攜手。

上屆東京奧運，盧彥勳就是使用傷後保護排名取得男單參賽資格，也是唯一網球男將代表。王凌華表示，今年協會仍會報名男單和男雙組合，男單將報名許育修、曾俊欣和吳東霖，男雙報名何承叡／許育修，但評估獲得巴黎奧運門票機會不大。