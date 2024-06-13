快訊

指馬英九、蔡英文都提過「兩岸互不隸屬」 賴總統：講的是事實也沒挑釁意思

1縣市大雨特報下到晚上 氣象署示警「4地」周五恐飆逾36度

巴黎奧運／確定了！詹詠然用保護排名 詹家姊妹挑戰三度攜手出征

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴(左)取得巴黎奧運女雙資格，決定與姊姊詹詠然搭檔出征。報系資料照
詹皓晴(左)取得巴黎奧運女雙資格，決定與姊姊詹詠然搭檔出征。報系資料照

我國女網「一姊」謝淑薇表態出戰巴黎奧運，選擇20歲的曹家宜成女雙夥伴，相差18歲的寶島組合下月將攜手出征五環聖殿；目前女雙世界排名28的詹皓晴今天則向中華網協提出搭檔姊姊詹詠然的決定，詹家姊妹有機會透過綜合排名取得巴黎資格，挑戰連3屆奧運攜手。

巴黎奧運網球參賽資格是根據6月10日的世界排名，謝淑薇雖從「世界球后」寶座退位，目前世界排名第2，確定獲得一席參賽資格，昨天她已回報選定曹家宜。

由於一個國家有機會報名兩組選手，中華網協評估，目前女雙世界排名28的詹皓晴也有機會透過綜合排名拿到資格，今天詹皓晴和網協提出人選，選擇姊姊詹詠然組隊挑戰五環殿堂。

中華網協秘書長王凌華表示，協會已經收到名單，明天就會召開選訓會議，選訓會議討論同過後報請國訓中心，之後透過中華奧會向國際網球總會(ITF）提交名單。

本季因身體因素沒任何出賽紀錄的詹詠然，目前世界排名147名，不如目前女雙台灣排名第3高、世界排名63的吳芳嫺，不過使用傷後保護排名的35名，有機會個人第4度出征奧運，若成真也將是和詹皓晴連3屆奧運攜手。

上屆東京奧運，盧彥勳就是使用傷後保護排名取得男單參賽資格，也是唯一網球男將代表。王凌華表示，今年協會仍會報名男單和男雙組合，男單將報名許育修、曾俊欣和吳東霖，男雙報名何承叡／許育修，但評估獲得巴黎奧運門票機會不大。

詹皓晴 詹詠然 謝淑薇

延伸閱讀

連莊奧運裁判、廚藝大賽奪金 苗栗子弟人才濟濟獲表揚

羽球／戴資穎巴黎奧運「最後一舞」 形象影片致敬

網球／西班牙大小蠻牛夢幻組合 雙打搭檔進軍巴黎奧運

網球／謝淑薇奧運欽點搭檔出爐！詹皓晴再戰奧運沒絕望

相關新聞

巴黎奧運／確定了！詹詠然用保護排名 詹家姊妹挑戰三度攜手出征

我國女網「一姊」謝淑薇表態出戰巴黎奧運，選擇20歲的曹家宜成女雙夥伴，相差18歲的寶島組合下月將攜手出征五環聖殿；目前女...

人本教育基金會籲訂定校隊收費標準 體育署三點回應 

人本教育基金會執行長馮喬蘭，今天與立法委員陳培瑜、張雅琳在立法院舉行記者會，針對學校運動代表隊校務收支帳務不明、訓練收費...

澳洲羽賽／瓦解6賽末危機 林俊易逆轉青少年前球王

澳洲羽球公開賽今天打出所有8強成員，我國選手壓軸上陣的「左手重砲」林俊易驚險瓦解印尼19歲小將法漢（Alwi Farha...

體育推手獎20日受理推薦 盼讓熱心民眾、企業被看見

體育署從98年開始舉辦體育推手獎表揚活動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動的法人、團體及自然人，今年從6月20日起受理推薦...

歐國盃／地主德國放眼金盃 法國英格蘭大熱門

2024年歐洲國家盃（Euro 2024）明天將在德國揭開序幕，歐洲大陸的足球強隊莫不摩拳擦掌，放眼從衛冕軍義大利手中搶...

自由車／96聯賽重啟天母繞圈賽 馮俊凱、黃亭茵參戰

96聯賽第3站台北天母城市繞圈站將於16日點燃戰火，未演先轟動，更將吸引沖繩縣自轉車競技連盟協會會長來台挑選種子選手，會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。