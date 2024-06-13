聽新聞
test
0:00 / 0:00
人本教育基金會籲訂定校隊收費標準 體育署三點回應
人本教育基金會執行長馮喬蘭，今天與立法委員陳培瑜、張雅琳在立法院舉行記者會，針對學校運動代表隊校務收支帳務不明、訓練收費缺乏標準以及超時訓練等問題，呼籲體育署訂定收費標準與監督機制，而體育署晚間也做出回三點回應。
人本教育基金會近年接獲多起學校運動代表隊收支帳務不明、訓練費缺乏標準且浮濫、比賽食宿交通費向家長收費又同時向學校請款等情形，在現況制度不全的情況下，就算有成立體育班，各校對於校隊收支的管理也各不相同，而沒有成立體育班的隊伍，經費則大部分來自「家長後援會」形式，球隊財務是否公開透明僅憑教練個人修養，因此公開呼籲體育署應該訂定相關財務監督及收費標準。
對此，體育署在今天回應如下：
一、目前高中以下學校已有收費相關規定：
高中：依高級中等教育法第56條規定，本部國教署訂有「高級中等學校向學生收取費用辦法」。
國中小：依國民教育法第32條規定，公私立學校收取雜費及各項代收代辦費之自治法規，由直轄市、縣（市）主管機關定之。
二、外界建議外聘教練或非學校（如家長後援會）之收費規範，體育署將進一步邀請相關單位討論。
三、依「高級中等以下體育班設立辦法」及「高級中等以下學校運動代表隊訓練注意事項」規定，國中小每日訓練時數，至多以3小時為限；高中每日訓練時數，至多以3小時為原則。體育署呼籲各該主管機關應確實督導所轄學校依規定辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言