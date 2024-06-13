人本教育基金會籲訂定校隊收費標準 體育署三點回應 

人本教育基金會執行長馮喬蘭，今天與立法委員陳培瑜、張雅琳在立法院舉行記者會，針對學校運動代表隊校務收支帳務不明、訓練收費缺乏標準以及超時訓練等問題，呼籲體育署訂定收費標準與監督機制，而體育署晚間也做出回三點回應。

人本教育基金會近年接獲多起學校運動代表隊收支帳務不明、訓練費缺乏標準且浮濫、比賽食宿交通費向家長收費又同時向學校請款等情形，在現況制度不全的情況下，就算有成立體育班，各校對於校隊收支的管理也各不相同，而沒有成立體育班的隊伍，經費則大部分來自「家長後援會」形式，球隊財務是否公開透明僅憑教練個人修養，因此公開呼籲體育署應該訂定相關財務監督及收費標準。

對此，體育署在今天回應如下：

一、目前高中以下學校已有收費相關規定：

高中：依高級中等教育法第56條規定，本部國教署訂有「高級中等學校向學生收取費用辦法」。

國中小：依國民教育法第32條規定，公私立學校收取雜費及各項代收代辦費之自治法規，由直轄市、縣（市）主管機關定之。

二、外界建議外聘教練或非學校（如家長後援會）之收費規範，體育署將進一步邀請相關單位討論。

三、依「高級中等以下體育班設立辦法」及「高級中等以下學校運動代表隊訓練注意事項」規定，國中小每日訓練時數，至多以3小時為限；高中每日訓練時數，至多以3小時為原則。體育署呼籲各該主管機關應確實督導所轄學校依規定辦理。