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澳洲羽賽／瓦解6賽末危機 林俊易逆轉青少年前球王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羽球「左手重砲」林俊易。圖／大專體總提供（資料照）
羽球「左手重砲」林俊易。圖／大專體總提供（資料照）

澳洲羽球公開賽今天打出所有8強成員，我國選手壓軸上陣的「左手重砲」林俊易驚險瓦解印尼19歲小將法漢（Alwi Farhan）6個賽末點，以21：17、20：22、25：23逆轉勝，成為第3位前進男單8強的寶島好手。

法漢目前世界排名62，和世界排名17的林俊易有段差距，但是去年世青賽男單冠軍，最高青少年世界排名曾到第一位，也是今年湯優盃印尼奪下銀牌的成員。

首度對決林俊易，法漢製造林俊易不少威脅，包括第二局從15：19落後下連趕4分，且瓦解林俊易第一個賽點，以22：20扳平局數。

決勝局換場前，法漢握有泰半領先優勢，換場後雖遭林俊易追平到14：14，法漢又連拿4分拉開領先，不過林俊易關鍵時刻展現「強心臟」，16：20落後下連趕4分，接續再2度瓦解法漢晉級機會，最終在自己第3個賽末點收下1小時22分鐘激戰勝利。

林俊易也成第9位挺進8強的台將，明天將和印度沙米（Sameer Verma）爭4強門票；另2位晉級的台將周天成和李佳豪將上演「內戰」，女雙挺進8強的宋碩芸和余芊慧明天也要在女單正面對決，等於提前預約2張4強資格。

周天成 林俊易 羽球

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