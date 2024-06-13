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體育推手獎20日受理推薦 盼讓熱心民眾、企業被看見

中央社／ 台北13日電
體育推手獎20日受理推薦，盼讓熱心民眾、企業被看見。體育署提供
體育推手獎20日受理推薦，盼讓熱心民眾、企業被看見。體育署提供

體育署從98年開始舉辦體育推手獎表揚活動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動的法人、團體及自然人，今年從6月20日起受理推薦，希望讓更多贊助體育的民眾、企業被社會看見。

體育推手獎分為3大類，包括「贊助類」、「推展類」及「特別類」，各類獎項表揚事蹟資格條件，「贊助類」分為金、銀、銅3等級，與贊助類長期贊助獎是以贊助金額為給獎標準；「推展類」同樣分為金、銀、銅3等級，以推展年資且具相關具體事蹟作為評審標準。

另外還有「特別類」，是以各該年度推動體育運動發展、性別平等體育運動、身心障礙體育運動、推動運動賽事淨零排放等推展工作，或其他特殊具體事蹟或貢獻為評審標準。

體育署副署長洪志昌在接受中央社訪問時表示，為鼓勵民間贊助體育運動，從98年開辦到去年為止，光是獲獎企業就有893家，贊助的總金額高達新台幣359億，「這些還不包括一些個人贊助，且每年都有新的體育推手加入，讓台灣的運動員有更多資源。」

體育署表示，今年從6月20日到8月31日受理推薦，預計11月底舉辦表揚典禮。

體育署

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