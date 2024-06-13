歐國盃／地主德國放眼金盃 法國英格蘭大熱門

2024年歐洲國家盃（Euro 2024）明天將在德國揭開序幕，歐洲大陸的足球強隊莫不摩拳擦掌，放眼從衛冕軍義大利手中搶走桂冠。

法新社報導，德國隊將在慕尼黑的開幕戰迎戰蘇格蘭，東道主希望順利贏球，一路把歐國盃之旅延續到7月14日在柏林舉行的冠軍戰。

這是德國自2006年世界盃以來首次舉辦大型男子國際賽事。2020年歐國盃因疫情延遲一年，2021年才在限制觀眾數量下舉行。

●團結德國？

2014年世界盃冠軍隊德國隊長、現任2024年歐國盃賽事總監的拉姆（Philipp Lahm），希望歐國盃能在歐洲大陸分裂和不團結的時期凝聚人心。

拉姆表示：「我希望至少歐國盃能又一次讓德國更團結起來。」

從老將克羅斯（Toni Kroos）到新秀維爾茨（FlorianWirtz）和穆夏拉（Jamal Musiala），德國陣容堅強，與實力略遜的匈牙利和瑞士分在同組，對德國無異利多。

●姆巴佩的使命

法國和英格蘭都很被看好在7月14日高舉歐國盃的亨利·德勞內（Henri Delaunay）獎盃（冠軍獎盃），而兩隊確實都有此實力。

法國是歐洲足球排名最高的國家，上兩屆世界盃也都踢進決賽。剛剛轉會西甲豪門皇家馬德里（RealMadrid）的姆巴佩（Kylian Mbappe）亟欲彌補上屆歐國盃令人失望的表現，當時因為他的失誤，導致法國在16強PK大戰敗給瑞士。

英格蘭則從未在歐國盃奪冠，儘管他們曾經與冠軍只有一步之遙：2021年決賽，他們在PK大戰敗給義大利，屈居亞軍。

英格蘭本屆歐國盃首戰將在16日登場，屆時他們要到蓋爾森基興（Gelsenkirchen）的沙爾克體育場（Arena AufSchalke）對陣塞爾維亞。

如果法國和英格蘭都以小組第一之姿晉級，就可能在四強遭遇。

●傷病

至於衛冕冠軍義大利，本屆則和強敵西班牙分在同一組。雖然義大利要成功捍衛寶座似乎有點困難，但千萬不能就這樣小看他們。

而2016年拿過冠軍的葡萄牙本屆來勢洶洶－－儘管他們的頭號球星還是那張老面孔、現年已「高齡」39的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。