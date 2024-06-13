自由車／96聯賽重啟天母繞圈賽 馮俊凱、黃亭茵參戰

96聯賽第3站台北天母城市繞圈站將於16日點燃戰火，未演先轟動，更將吸引沖繩縣自轉車競技連盟協會會長來台挑選種子選手，會長津留﨑由文表示，協會理念是自行車普及、指導及研究，近年有感台灣在自行車活動越發熱絡，期盼台日在自由車競技上也能有更多交流。

台灣自行車協會理事長楊倩玉指出，城市繞圈賽觀賞性強，此次台北天母站規劃2.1公里短賽道繞圈，民眾可以近距離感受自由車競速氛圍，「即便交維申請困難度大增，但我們會逐步完善排除，此次沖繩協會來台挑選種子選手更證明我們做了對的事，未來我們有信心打造更多舞台讓台灣自由車選手有被看見的機會。」

睽違14年天母再度舉行繞圈賽，這也是台北市除了每年的環台賽外，近十年首次在人口密度高的城市街道中舉辦比賽，主辦單位籌備超過半年，共吸引超過300位菁英選手共襄盛舉，台灣一哥馮俊凱、一姊黃亭茵也會在菁英組出賽，賽事精彩可期。

本場比賽屬於平路繞圈賽，菁英男子組競爭特別激烈，本站設有5個積分點，若有車手全部囊括第一，將直接進帳30分，領騎衫也會在本站易主。目前持有Fulcrum wheels 冠軍橘衫的是旅外車手李廷威，但他本站因車隊歐洲賽程不克參加，反而給小將葉軒佑機會翻盤，只要拿下單站前5就能重新披上橘衫。

城市繞圈賽能讓民眾近距離欣賞車手乘風飆速的風采，14年前還只是13歲的杜志濠，就因為看到彭源堂騎車的英姿，愛上了此項運動，如今杜志濠已是歐洲一級車隊車手，也是中華隊的固定班底，回顧此段往事時杜志濠表示，「當時覺得彭源堂帥炸了，他與蕭世鑫同場飆速，至今仍印象深刻。當年比賽後還在社群追蹤他，成為小粉絲，彭源堂也是我當時追隨的目標。」

睽違14年天母將再度舉辦城市繞圈賽。圖／96聯賽提供

談到城市繞圈賽，杜志濠說：「台灣很難得有機會在人口密度高的地方辦比賽，不僅可以吸引人潮，更是推廣自由車競技的最佳時機，可惜我要返回歐洲車隊，不然我一定要參加。」

國內除了每年的環台賽，車手幾乎不可能體驗在台北市街道飆速的快感，黃亭茵說，「民眾從自己家的窗戶就能觀賽，近距離吶喊，會增加車手的興奮感；且繞圈賽很考驗技術，每一個過彎難度都很高，是可看性非常高的賽事。」

挑戰組超過900人參與，台北站路線全場71公里、總爬升1569公尺，從天母運動公園出發，車友沿途經過小油坑、金山、風櫃嘴等北部知名景點，共吸引來自馬來西亞、日本、西班牙、法國、美國、南非等12國參與，其中最大車手68歲、最小12歲。