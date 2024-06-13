足球／梅西坦言職涯所剩時間不多 邁阿密國際將是終點站

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）表示，邁阿密國際（InterMiami）將是他職業生涯效命的最後一支球隊，但這位傳奇球星也說，他並沒有打算立刻離開足壇。

法新社報導，梅西與這支美國職業足球大聯盟（MLS）球隊的合約到2025年底結束，他在知名體育頻道ESPN今天播出的採訪中發表了上述想法。

梅西向ESPN表示，「是的，從今天開始，我認為（邁阿密國際）將是我效命的最後一支球隊。」

梅西將於6月24日滿37歲，他也補充說：「我也還沒準備好離開足球界。」

這位創紀錄的8次金球獎（Ballon d'Or）得主，可以說是巴塞隆納隊（FC Barcelona，簡稱巴薩）的傳奇，他幫助球隊贏得4次歐洲冠軍聯賽（ChampionsLeague），以及10次西班牙甲級足球聯賽（La Liga）冠軍。

梅西同時帶領阿根廷國家隊在2021年美洲盃（CopaAmerica）和2022年世界盃（World Cup）拿下冠軍，並將代表阿根廷參加本月在美國舉行的美洲盃。

然而，梅西說，他不會代表阿根廷出征巴黎奧運，因為他不再處於能夠無役不與的年齡了。

路透社報導，梅西在2008年北京奧運替阿根廷贏得金牌。今年2月，U23男足隊總教練馬斯切拉諾（Javier Mascherano）說，梅西已獲邀加入阿根廷代表隊參加巴黎奧運。

但梅西向ESPN表示：「我跟馬斯切拉諾談過，事實上我們彼此都了解狀況。現在很難（考慮參加奧運），因為我們正在參加美洲盃。這樣會有2到3個月無法待在球隊，更重要的是，我不再處於能隨心所欲的年齡了。」

他說：「我必須謹慎地選擇，連打兩場大賽太多了。我一直都覺得很幸運能參加奧運，與（馬斯切拉諾）一起贏球。這在足球層面是一段很美好的體驗。奧運、U20，這些回憶我永遠不會忘記。」

梅西於2004年至2021年效力巴薩後，於2021年至2023年加盟巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG），然後在去年轉隊至邁阿密國際隊。他才開始效命新球隊，就幫助全隊贏得聯盟盃（Leagues Cup）冠軍。

梅西表示：「離開歐洲來到這裡（美國）是艱難的一步…成為世界冠軍的事實，也幫助我們以不同方式看待事物。」

梅西的高人氣提升了美國職業足球大聯盟在當地的知名度，無論他在哪裡踢球，比賽門票都是售罄，而他的球衣也是聯盟迄今為止消費者最愛添購的品項。

梅西現正考慮為祖國出戰2026年世界盃，下屆的世界盃是由美國、墨西哥和加拿大共同主辦，他也正考慮結束那精彩絕倫的職業生涯。

「我一生都是如此。我喜歡踢球。我享受訓練，享受每一天的比賽。有點擔心一切都會結束。」

「我努力享受。這就是為什麼我更能享受一切，因為我知道能做的事越來越少，我在球隊度過了一段美好的時光。」