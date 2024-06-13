年度最炸街舞派對7月登場 觀眾當評審選出全台最強舞者

年度最炸的街舞派對即將於暑假第一個周末登場，2024 Red Bull Dance Your Style 台灣決賽將於7月6日在信義區ATT 4 FUN ZARA HOME前廣場熱鬧登場，匯集全台各擅不同舞風、獨具魅力的舞者包含街舞男神Popping Ed（田一德）、多位藝人御用舞者YaChun雅君（徐雅君）以及嘻哈原力的上屆冠軍Jun（陳俊）都將在現場即興對戰。

全球矚目的街舞賽事Red Bull Dance Your Style，顛覆常規賽事，DJ以流行歌曲即興出題，考驗舞者們的現場反應及臨場魅力，現場沒有專業評審講評，而是由現場觀眾票選贏家，絕對是今年夏天最炸的街舞盛典，去年由來自南韓的「街頭女戰士」Waackxxxy以爆滿能量的風格及魅力舞姿在德國決賽贏得全場歡心，獲得Red Bull Dance Your Style冠軍，而今年決賽將移師印度孟買，邀請全球舞者共襄盛舉。

不分性別、年紀、舞風，本屆台灣決賽16位選手陣容備受矚目，不乏曾經代表台灣站上世界舞台的頂尖舞者，包含去年奪冠、代表台灣的泰雅之光JUN（陳俊）再次挑戰舞台，也有2022年台灣冠軍、擅長以調皮且動靜分明Locking舞步的吊嘎Diao（張祐嘉），以及擁有高超Waacking技巧、2019年冠軍的MAYA都將參賽。

Red Bull Dance Your Style 台灣決賽將於7月6日在ATT4FUN前廣場舉行。圖／Red Bull 提供

除此之外，像是被稱為街舞男神、並曾擔任《原子少年》導師的Popping Ed（田一德），以及多位藝人御用舞者、嘻哈女力代表的YaChun雅君，還有在北中南校園場脫穎而出的街舞新秀等都將齊聚一堂，Red Bull Dance Your Style 獨特的對戰方式讓愛好者近距離感受一流舞者爆發力與街舞魅力，更能近身參與，展現街舞所象徵的社交和派對氛圍。

這次賽事觀眾不只能近距離感受battle火花，更擔任評審，在每場對戰結束後即時投票，選出全台最強舞者。冠軍將代表台灣於11月9日前往印度孟買，爭奪世界第一的榮耀。

明日起，Red Bull LINE官方帳號推出Red Bull Dance Your Style 能量通行證，觀眾現場可憑證兌換搖滾特A區手環、防水隨身包、評審手燈道具以及 Red Bull能量補給，數量有限，售完為。詳情請至官網。