澳洲羽賽／寶島內戰逆轉勝 周天成闖8強又要戰自家人

下月將出征巴黎奧運的我國羽球「一哥」周天成，澳洲公開賽名列第6種子，今天第二輪和戚又仁上演「寶島內戰」，世界排名13的小天首局只拿12分，但上演逆轉勝，三局逆轉奪下國際賽對戰3連勝，和李佳豪分闖8強，兩名台灣代表明天就要上演另場「內戰」，提前為台將預約一席4強門票。

澳洲公開賽屬於BWF超級500系列，共有11組台將晉級第二輪，其中男單和女單都上演自家人對決，女單先登場的內戰由宋碩芸21：12、21：17拍下董秋彤，率先搶下8強門票。

宋碩芸今天要面臨單日兩戰，她的女雙搭檔余芊慧今天單打也過關，兩人明天單打就要正面對決爭4強資格。

小天和世界排名38的戚又仁過去兩度碰頭，都由小天奪勝。今天開賽小天連拿3分，但戚又仁回敬8：0攻勢，領先一路維持下以21：12先下一城。

小天第二局先取得9：4領先，雖遭戚又仁連趕5分追平，小天11：10再連拿5分拉開差距，以21：14扳平局數；決勝局小天12：9時再以7：0攻勢奠定勝基，最終以21：15逆轉，收下1小時又2分鐘大戰勝利。

「內戰」闖關的小天，明天8強賽又要遭遇自家人李佳豪；世界排名37的李佳豪今天以直落二拍下印尼瓦多約，明天將第2度挑戰周天成。

列女單第3種子的白馭珀，昨天首輪瓦解對手2個賽末點逆轉勝，今天面對世界排名64的馬來西亞蕾莎娜（Karupathevan Letshanaa）以21：14、21：18過關，成女單8強第3位台將代表。