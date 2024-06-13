羽球／戴資穎巴黎奧運「最後一舞」 形象影片致敬

創下無數紀錄的台灣球后戴資穎即將迎來選手生涯最後一年，隨著巴黎奧運正式邁入倒數，長期贊助支持戴資穎的國際羽球品牌VICTOR推出形象影片「每一拍都是見證」，致敬小戴最後一舞。

VICTOR自戴資穎13歲起開始贊助，在戴資穎選手生涯各個階段皆不缺席，為戴資穎量身打造球拍、球鞋等羽球裝備，見證小戴從第一場國際賽勝利到登上世界球后，成為小戴羽球路上不可或缺的伙伴。

影片開頭由戴資穎邁步走向球場，同時回顧經典輝煌時刻，從球后連續214周的榮耀紀錄到年終賽驚奇逆轉，戴資穎以座右銘「相信自己」的強大意念，完成每一場對戰。隨後戴資穎在場上自在揮舞，猶如化身舞者，享受羽球，跳出屬於自己的最後一舞。

VICTOR推出戴資穎形象影片「每一拍都是見證」。圖／VICTOR提供

備戰奧運之際，戴資穎也心繫球迷，將於6月22日VICTOR高雄羽球大師賽期間舉辦戴資穎球迷簽名會，與球迷近距離互動，VICTOR號召全台戴粉到場，為小戴送上熱情應援。活動現場只要身著VICTOR TEAM TAI服飾(型號T-2024TT)即可參與排隊，可獲得小戴簽名及合影機會，限量100名。

作為陪伴戴資穎17年的長期合作夥伴，VICTOR透過贊助支持台灣潛力新秀、國際頂尖球星持續於全世界推廣羽球運動，以品牌精神「Ready To Win」助力選手站上巔峰，陪伴羽球愛好者享受羽球。未來，VICTOR也將持續攜手戴資穎，從場上到場下共同致力羽球發展。

迎接選手生涯最後一年以及第四度征戰奧運殿堂，戴資穎保持一貫決心：「全力以赴，發揮最好的自己」，小戴將以超越勝負的感動，傳遞永不放棄的精神。