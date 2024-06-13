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網球／西班牙大小蠻牛夢幻組合 雙打搭檔進軍巴黎奧運

中央社／ 馬德里12日綜合外電報導
「西班牙蠻牛」納達爾（右）與西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯將組成雙打搭檔，參加下月開幕的巴黎奧運。新華社
「西班牙蠻牛」納達爾（右）與西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯將組成雙打搭檔，參加下月開幕的巴黎奧運。新華社

西班牙網球協會今天宣布，剛在法網男單奪冠的西班牙新生代好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將與同胞納達爾（Rafael Nadal）組成雙打搭檔，參加下月開幕的巴黎奧運。

法新社報導，阿爾卡拉斯目前排名世界第2，上週才在法網紅土賽場，奪下生涯第3座大滿貫金盃，納達爾則坐擁22座大滿貫賽冠軍，14度在法網封王，而今年奧運網球比賽將於7月27日至8月4日在巴黎舉行。

西班牙男子網球國家隊教練費瑞爾（David Ferrer）證實，阿爾卡拉斯與納達爾不僅將參加巴黎奧運男單比賽，也將組成男雙搭檔。

另外，西班牙網球協會（RFET）會長羅曼（Miguel Diaz Roman）則表示：「我們有機會（在奧運）贏得2枚或3枚獎牌。」

此前，納達爾曾在2008年北京奧運摘下男單金牌，並在2016年里約奧運男雙奪冠，但他現年已經38歲，曾因傷長期缺賽，一度位居球王的他目前世界排名264。

納達爾被球迷稱為「蠻牛」，並有「紅土之王」美名，阿爾卡拉斯外號為「小蠻牛」，被譽為納達爾的接班人。

法網 納達爾 阿爾卡拉斯

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