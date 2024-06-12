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巴黎奧運／謝淑薇欽點搭檔出爐！詹皓晴再戰奧運沒絕望

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。（新華社資料照片）
謝淑薇。（新華社資料照片）

我國女網「一姊」謝淑薇表態出戰巴黎奧運，雙打搭檔今天終於揭曉，年僅20歲的曹家宜成謝淑薇欽點的女雙夥伴，相差18歲的寶島組合下月將攜手出征五環聖殿。

巴黎奧運網球參賽資格是根據6月10日的世界排名，謝淑薇雖從「世界球后」寶座退位，目前世界排名第2，仍可獲得一席參賽資格；她的搭檔必須是單打或雙打世界前300名內的選手，共有包括詹皓晴詹詠然、吳芳嫺、楊亞依和梁恩碩等共9位女將有資格，最終謝淑薇向網協回雙打世界排名153的曹家宜。

中華網協秘書長王凌華表示，按照既有程序，謝淑薇確認人選後，網協將召開選訓委員會，之後再上報國訓中心確認，入選奧運的選手就會有黃金計畫補助。

由於一個國家有機會報名兩組選手，中華網協評估，目前女雙世界排名28的詹皓晴也有機會透過綜合排名拿到資格。

王凌華表示，第二組選手要看兩人相加的排名，詹皓晴目前排名很有機會，想搭姊姊詹詠然或是另有搭檔就看詹皓晴決定，畢竟詹詠然何時開始申請保護排名網協並不清楚，詹皓晴會選擇姊姊或是目前女雙台灣排名第3高、世界排名63的吳芳嫺，預計明天會有答案。

「網協希望詹皓晴明天給我們消息，應該明天就會有結果。」王凌華說。

東京奧運中華網球隊共有3組選手參賽，男單盧彥勳透過保護排名取得資格，詹家姊妹拿到女雙資格，許絜瑜／謝語倢也幸運補進女雙名單。

詹皓晴 詹詠然 謝淑薇

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