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澳洲羽賽／周天成過頭關 16強「台灣內戰」對決戚又仁

中央社／ 台北12日電
台灣羽球一哥周天成今天在超級500系列澳洲羽球公開賽男單首輪登場，僅花24分鐘就過關。 新華社
台灣羽球一哥周天成今天在超級500系列澳洲羽球公開賽男單首輪登場，僅花24分鐘就過關。 新華社

台灣羽球一哥周天成今天在超級500系列澳洲羽球公開賽男單首輪登場，僅花24分鐘，以21比6、21比8淘汰印度選手馬里斯瓦米，16強賽將對決自家人戚又仁。

已取得巴黎奧運資格的周天成，將第3度登上奧運殿堂，而他自5月中泰國大師賽起到本週澳洲公開賽，連打5週賽事，以賽代訓備戰。

世界排名第13名的周天成今天男單首輪對手為排名第109名的印度選手馬里斯瓦米（RaghuMariswamy），周天成開局以3比2領先後，直接以一波12比0強攻甩開對手，以21比6搶下首局，次局依舊持續占上風，未遭遇對手太多抵抗，以21比8勝出。

周天成16強賽將與戚又仁上演「台灣內戰」戲碼，兩人過去曾在去年瑞士公開賽、今年泰國公開賽交手，都由周天成帶走勝利。

在距離巴黎奧運僅剩一個多月情況下，不少各國好手都選擇休兵調整，而台將今天除了周天成外，李佳豪、林俊易男單首輪都過關，至於白馭珀、余芊慧女單同日取勝，而同樣晉級的宋碩芸與董秋彤將在女單16強會師。

周天成 林俊易 羽球

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