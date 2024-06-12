運動人士痛批巴黎奧運設頭巾禁令 稱體育應具包容性

法國穆斯林女籃選手柯納特（Diaba Konate）今天說，她原本希望代表國家參加巴黎奧運，卻因為她戴頭巾而沒有機會。

法新社報導，24歲的柯納特在人權團體召開的記者會上說：「儘管我有代表國家的渴望與球技，但由於歧視性政策，實際上…我並不被允許替法國披掛上陣。」人權團體敦促法國推翻禁戴穆斯林頭巾參加體育賽事的禁令。

柯納特是法國國家青年隊成員，在美國就讀大學時曾為籃球校隊成員。她說：「只是因為我的宗教身分，而被排除在代表我的祖國之外，真的很令人感到沮喪…我堅信體育應該具有包容性。」

法國援引對世俗主義的嚴格規定，禁止運動員在7月26日到8月11日的巴黎奧運期間展示宗教標誌。這些規定也禁止佩戴頭巾的法國女子參加國際賽事，還禁止她們參加全國的足球與籃球比賽。

體育與權利聯盟（Sport & Rights Alliance）今天呼籲中止這種具歧視性的禁令。體育與權益聯盟的合作夥伴包括人權觀察（Human Rights Watch）與國際特赦組織（Amnesty International）。

體育與權益聯盟表示，已呼籲國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）在籌辦奧運期間展現對「性別平等的承諾」，並對法國有關當局施壓，但目前尚未獲得回應。

在5月24日寫給國際奧會並向媒體展示的信件中，體育與權利聯盟敦促國際奧會「公開呼籲法國的體育當局推翻禁止運動員佩戴頭巾參加法國體育賽事的所有禁令，無論是在2024年巴黎奧運，還是所有時期與所有級別的體育比賽」。