快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

運動人士痛批巴黎奧運設頭巾禁令 稱體育應具包容性

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
法國穆斯林女籃選手柯納特。 法新社
法國穆斯林女籃選手柯納特。 法新社

法國穆斯林女籃選手柯納特（Diaba Konate）今天說，她原本希望代表國家參加巴黎奧運，卻因為她戴頭巾而沒有機會。

法新社報導，24歲的柯納特在人權團體召開的記者會上說：「儘管我有代表國家的渴望與球技，但由於歧視性政策，實際上…我並不被允許替法國披掛上陣。」人權團體敦促法國推翻禁戴穆斯林頭巾參加體育賽事的禁令。

柯納特是法國國家青年隊成員，在美國就讀大學時曾為籃球校隊成員。她說：「只是因為我的宗教身分，而被排除在代表我的祖國之外，真的很令人感到沮喪…我堅信體育應該具有包容性。」

法國援引對世俗主義的嚴格規定，禁止運動員在7月26日到8月11日的巴黎奧運期間展示宗教標誌。這些規定也禁止佩戴頭巾的法國女子參加國際賽事，還禁止她們參加全國的足球與籃球比賽。

體育與權利聯盟（Sport & Rights Alliance）今天呼籲中止這種具歧視性的禁令。體育與權益聯盟的合作夥伴包括人權觀察（Human Rights Watch）與國際特赦組織（Amnesty International）。

體育與權益聯盟表示，已呼籲國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）在籌辦奧運期間展現對「性別平等的承諾」，並對法國有關當局施壓，但目前尚未獲得回應。

在5月24日寫給國際奧會並向媒體展示的信件中，體育與權利聯盟敦促國際奧會「公開呼籲法國的體育當局推翻禁止運動員佩戴頭巾參加法國體育賽事的所有禁令，無論是在2024年巴黎奧運，還是所有時期與所有級別的體育比賽」。

籃球

延伸閱讀

歐國盃、奧運等三大賽相繼登場 台灣運彩盼年銷售衝破604億

以創意放飛自我 OMEGA 2024奧運形象視覺 幽默無極限

歐洲的登革熱危機：氣候暖化造成疫情升溫，法國面臨奧運防蚊難關

法國提前選舉 保守派政黨提議與極右翼合作

相關新聞

網球／費德勒畢典致詞充滿正能量 分享人生三堂課

瑞士網球傳奇明星費德勒週末受邀在美國達特茅斯學院畢業典禮上致詞，高中都沒有讀完的費德瑞，以自己從網球畢業的人生體驗，激勵...

運動人士痛批巴黎奧運設頭巾禁令 稱體育應具包容性

法國穆斯林女籃選手柯納特（Diaba Konate）今天說，她原本希望代表國家參加巴黎奧運，卻因為她戴頭巾而沒有機會

歐國盃、奧運等三大賽相繼登場 台灣運彩盼年銷售衝破604億

2024年夏季賽事熱鬧非凡，台灣運彩趁勢推出「瘋足球抽百萬」及「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」兩波抽獎活動，持續推升賽...

足球／世足資格賽我出局 東亞4雄都晉級

世界盃亞洲區預選賽第2階段，東亞4雄日、韓、朝、中攜手晉級！2026年世界盃亞洲區第2階段賽事，東亞4強都晉級到下個階段的18強賽，日本、南韓都以小組第一、不敗之姿晉級，而北韓穩定發揮、以小組次名出線

網球／草地賽場出師不利 詹皓晴、吳芳嫺拆夥再戰

結束紅土賽季，我國女將詹皓晴和吳芳嫺草地賽季攜手出發，但諾丁漢女網賽出師不利，首輪面對地主達特（Harriet Dart...

足球／世界盃資格賽最終戰 中華隊不敵馬來西亞分組6戰皆敗

中華隊今天在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪的最後一役，以1比3敗給馬來西亞，分組賽6戰皆敗，依舊沒能取得歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。