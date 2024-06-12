足球／世足資格賽我出局 東亞4雄都晉級

世界盃亞洲區預選賽第2階段，東亞4雄日、韓、朝、中攜手晉級！2026年世界盃亞洲區第2階段賽事，東亞4強都晉級到下個階段的18強賽，日本、南韓都以小組第一、不敗之姿晉級，而北韓穩定發揮、以小組次名出線，中國晉級之路最為戲劇性，他們靠著對戰些微優勢，在最終時刻比下泰國而晉級。後續18強賽會爭取8張世界盃門票、與1張洲際附加賽資格。

晉級亞洲18強賽

世界盃亞洲區預選賽第2階段最後一個比賽日在11日深夜打響，各隊要競爭分組前兩名、以獲得晉級到下個階段（18強賽）的資格，早場開賽的日本與韓國雙雙取勝，日本以5：0血洗敘利亞，南韓以1：0擊退中國，雙強都以不敗之姿、小組頭名晉級，將以第一檔次身份，參與18強賽的分組排序，18強賽會發出8張世界盃門票、與1張洲際附加賽資格，分組躲開其他強隊尤為關鍵。

北韓發揮穩定，以4：1輕取小組墊底的緬甸，成功以小組第二的身份出線，因為疫情而缺席上屆世界盃預選賽的北韓，再度殺回第3階段賽事、重返東亞4強，將力拼2026年世足資格，由於本屆世足預選賽也綁亞洲盃資格，只要晉級18強賽的球隊都自動獲得2027年亞洲盃資格，這也代表北韓在缺席一屆後（2023年），又重返亞洲盃正賽。

還有亞洲盃會外賽

中國的晉級之路最為戲劇化，中國日前與泰國戰平，導致雙方積分只差3分，若泰國末輪擊敗墊底的新加坡，自己敗給龍頭南韓，積分就會戰平，依照規則，積分相同先比淨勝球、再比總進球數、然後再比對戰成績，中國末輪敗給南韓，泰國在最後階段追進球，最終功虧一簣，泰國僅以3：1擊敗新加坡，雙方同積8分、淨勝球都為0、總進球數都是9，中國靠著對戰1勝1和，驚險搭上末班車出線。

東亞剩下的2國都無緣出線，我國與香港都一場未勝、墊底出局，雖然確定無緣2026年世界盃，但還有2027年亞洲盃資格能爭奪，我國與香港將與其他分組出局的隊伍進行亞洲盃會外賽，亞洲盃24個名額已發出18張給18強賽的球隊，最後6張門票會在明年三月起，由24隊參與的會外賽展開競爭。

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