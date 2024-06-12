網球／草地賽場出師不利 詹皓晴、吳芳嫺拆夥再戰

結束紅土賽季，我國女將詹皓晴和吳芳嫺草地賽季攜手出發，但諾丁漢女網賽出師不利，首輪面對地主達特（Harriet Dart）／法國帕里（Diane Parry）以兩個2：6出局，這也是詹皓晴連兩年諾丁漢敗給相同對手。

詹皓晴和吳芳嫺是去年華欣女網賽冠軍組合，兩人法網前曾在史特拉斯堡女網賽合體，首輪拍下對持外卡的法國地主組合帕奎（Chole Paquet）／帕里；草地賽季一開始，兩位女將再度聯手，諾丁漢首輪又碰帕里，這次她改搭英國女將達特，兩盤都在寶島女將第一個發球局破發成功，加上沒有遭任何破發，歷時1小時整以6：2、6：2過關。

去年詹皓晴和姊姊詹詠然在諾丁漢女網合作，首輪也碰達特，當時達特是搭擋同胞華生（Heather Watson）。相格一年，兩位女將換搭擋後首輪又碰頭，再次由達特帶走勝利。

草地賽季出師不利，詹皓晴和吳芳嫺將轉戰德國分頭搶勝，詹皓晴將和今年法網搭檔的俄羅斯夥伴庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）再聯手，吳芳嫺和日本女將青山修子繼續攜手。

草地賽場重頭戲溫布頓，今年將從7月1日點燃戰火。