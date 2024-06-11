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網球／巴黎奧運和納達爾夢幻聯手 阿爾卡拉斯目標拚金
剛摘下生涯第一座法網金盃的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），40天後將回到紅土賽場迎接巴黎奧運，他還有機會和前輩「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）組成夢幻雙打，連自己都說若成真將是無法想像的體驗。
巴黎奧運7月26日開幕，網球舉辦場地正是和法網相同的羅蘭加洛斯球場，阿爾卡拉斯台灣時間昨天凌晨高舉今年紅土大滿貫金盃，自然成為巴黎奧運金牌熱門。
21歲的阿爾卡拉斯說：「事實上，當我回到這裡打奧運，我會重現，我不會說謊。」直白喊出奪金企圖，西班牙新星說，奧運將會是非常棒的一場賽事，也是個人第一次參與五環盛會，且就在贏下個人第一座法網後的40天，「我相信這對我會是非常特別的賽事，非常期待，我會為成為奧運冠軍而戰，為我的國家帶回獎牌，還有和納達爾打雙打，這些都是發生前我不曾想過的事情。」
38歲的納達爾職業生涯已經走到尾聲，他2008年北京奧運奪下男單金牌，2016年里約奧運帶回男雙金牌，和阿爾卡拉斯若能組成跨世代的夢幻組合，兩人合計擁有25座大滿貫，儘管會有怎樣的化學效應難說，至少話題性十足。
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