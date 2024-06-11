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射箭／搶奧運滿額門票 中華隊移訓土耳其遇高溫

中央社／ 台北11日電
中華射箭隊力爭奧運滿額。射箭協會臉書
中華射箭隊力爭奧運滿額。射箭協會臉書

巴黎奧運射箭資格賽將於14日登場，台灣射箭代表隊為搶滿額門票，提前到土耳其安塔利亞移訓，只不過剛好遇上熱浪來襲，動輒攝氏40度高溫曝曬，讓選手也有些吃不消。

奧運射箭資格賽將於6月14日-17日在土耳其安塔利亞舉行，依序4天進行女子團體、男子團體、女子個人、男子個人等賽事。團體賽將取排名前3的國家獲得奧運資格，而已有資格的國家則不能參加這次的資格賽。

台灣射箭男子隊派出湯智鈞、戴宇軒、林子翔等3人參賽，女子隊則有雷千瑩邱意晴、李彩綺應戰，而代表隊從6月4日就抵達土耳其進行移地訓練，提前適應天氣和時差。

巴黎奧運射箭運動，台灣已經取得1席男子個人、1席女子個人，也因此有1席混合團體共3個參賽席次。

男子隊教練劉展明在接受中央社記者訪問時表示，剛到的第1天就遇到當地熱浪，高溫攝氏43度，據說是土耳其這個月份的史上最高溫，「接下來幾天也都是35度以上，我們也只能調整練習時間，但還是維持1天練2次的頻率。」

劉展明透露，這次有從國訓中心帶來一種「黑科技」，就是給選手穿的降溫背心和圍脖，「基本上就是用在選手退下來的時候穿戴的，至少可以讓選手體溫稍微降低一點，不要這麼躁熱。」

劉展明強調，目前3名男子隊員的狀態都不錯，但總是要上場比賽才會知道，「但我想只要順順的射，應該不會有太大問題。」

如果台灣代表隊在奧運資格賽沒能直接搶下門票，還可以在接著18日登場的世界盃安塔利亞站繼續拚戰，結束後將取世界排名前2的國家，同樣可以獲得奧運門票。

湯智鈞 邱意晴 雷千瑩

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