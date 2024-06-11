擊劍／奧運國手陳弈通 面罩下還有平面設計師的夢

賽場上是熱愛擊劍的選手，而且還是巴黎奧運的國手，但脫下面罩的陳弈通，則變成朝向平面設計師之路的大學生，面對截然不同的身分，他認為兩者是相輔相成。

即將年滿21歲的台灣擊劍好手陳弈通，日前挑戰巴黎奧運的亞洲及大洋洲區資格賽，最後不僅勇奪男子鈍劍冠軍，更順勢搶下奧運參賽門票，成為台灣睽違36年再度登上五環殿堂的男子擊劍選手，今天他在113年全國國小盃擊劍錦標賽記者會上透露，將以站上奧運頒獎台為目標。

回憶取得奧運門票那一刻，陳弈通接受中央社採訪時表示：「一部分覺得不敢相信，另一部分則覺得這趟旅程才剛開始而已，但準備了這麼久，真的辛苦都值得了。」他不忘感謝一路支持的父母，「大部分家長應該是希望小孩認真讀書，但我爸媽都很支持我走上體育這條路。」

由於爸爸教書工作的關係，陳弈通小時候曾移居澳洲，並在當地生活4、5年，直到小學才返回台灣，在媽媽鼓勵下，他嘗試過足球、游泳，最後卻相中擊劍，他無厘頭表示：「喜歡手上拿著東西打來打去，感覺很好玩。」

擊劍在台灣並非是熱門運動，因此陳弈通的媽媽時常自費帶著他四處征戰，就為了累積經驗，不過陳弈通不覺得很辛苦，反倒甘之如飴，後來他逐漸嶄露頭角，2018年他以15歲之姿成為當時最年輕的雅加達亞運國手。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的封閉生活，陳弈通錯失很多比賽機會，不僅動作跑掉，自己也能明顯感受到退步，這是他第1次體會到低潮，回憶這段過程，他打趣地說，只能不斷催眠自己「我很愛這項運動」。

去年的世界青年錦標賽、杭州亞運，陳弈通皆以1分之差與獎牌擦身而過，讓他心情大受影響，甚至一想到擊劍就覺得煩躁，所幸這股低潮沒有持續太久，經過心態調整，他漸漸找回熱情，也找回那個熱愛擊劍運動的自己。

喜歡在擊劍場上與對手交鋒的感覺，陳弈通透露，奧運夢從小就在心中萌芽，尤其今年巴黎奧運的擊劍項目又在具藝術氣息的巴黎大皇宮（Grand Palais）舉行，更是讓他興奮不已。

有趣的是，卸下擊劍面罩的陳弈通，也是美國薩凡納藝術設計學院（Savannah College of Arts andDesign）的大學生，主修平面設計，副修則是球鞋設計，他笑說曾在澳洲生活的關係，英語對他來說不是問題，加上學校提供全額獎學金，讓一直渴望出國看看的他，毅然決然赴美。

面對截然不同的身分，陳弈通希望兩項專長是相輔相成，他分享自己的作品曾獲得擊劍經紀公司的青睞，經過一番交涉後，他幫忙繪製對方的選手，並得到贊助，「這是第1次用我的藝術來幫助擊劍。」

確定達成前往奧運的夢想後，陳弈通心中還有平面設計師的目標，並期望未來能到紐約實習，尋求更多機會，他笑說自己很喜歡兩個身分的轉換，「以運動員的身分，再看藝術會有不同的體悟。」