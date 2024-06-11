羽球／戴資穎世界排名升至第3 力拚奧運直通8強

根據BWF今天出爐的羽球世界排名，台灣好手戴資穎雖然沒有出賽，但因為西班牙名將瑪琳被扣分，因此戴資穎上升到第3名，很有機會在奧運佔得先機、直通8強。

台灣羽球好手戴資穎因為膝蓋傷勢，接連退出新加坡公開賽、印尼公開賽，下一次出賽就是巴黎奧運。

在本週之前戴資穎排在世界第4，儘管2場重要賽事都沒出賽，但因為原本排在世界第3名的瑪琳（Carolina Marin）去年印尼公開賽打到冠軍戰，而今年止步4強，因此積分倒扣下，讓戴資穎「無痛」攀升至世界第3。

依照巴黎奧運的羽球參賽規定，女單共有39人參賽、分為13組，預賽打循環賽後取各組第1晉級單淘汰賽，而世界第1、2、3名（前3種子）球員所在的組別，只要預賽拿下該組第1，就可直通8強，等於少打一輪賽事。

目前每天都在積極復健、練球的戴資穎則是低調表示，「不管排名第幾，趕快讓傷勢恢復，專注在自己身上，做好萬全的準備比較重要。」

奧運羽球的種子席次，將在7月初底定，不過從球員的參賽名單來看，女單世界排名前5名的安洗瑩、陳雨菲、戴資穎、瑪琳、山口茜，到奧運前應該都不會再參賽。