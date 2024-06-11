歐國盃／5大看點球星 39歲C羅依舊聚焦

2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽6月14日於德國點燃戰火，24支勁旅將在為期1個月的賽會競逐歐洲冠軍。法新社選出5位本屆賽會必看球星。

FILE PHOTO: Soccer Football - International Friendly - England v Brazil - Wembley Stadium, London, Britain - March 23, 2024 England's Jude Bellingham gestures REUTERS/Carl Recine/File Photo 路透通訊社

去年夏天轉戰西甲的貝林翰，在皇馬第一個賽季沒法幫球隊於聯賽及歐冠（Champions League）勝出，如今把全副心力擺在幫英格蘭終結58年無法在重大賽事封王的冠軍荒。

英格蘭陣中已有凱恩（Harry Kane）、福登（PhilFoden）、薩卡（Bukayo Saka）等攻堅利器，20歲的貝林翰無疑能讓矛頭更犀利。雖然英格蘭2020歐國盃一路殺進決賽期間貝林翰未獲重用，但他在2022年世足賽時已成為球隊要角。

職司中場的貝林翰本季在皇馬被教頭安切洛蒂（Carlo Ancelotti）往前擺後發光發熱，踢進23球，包括西甲兩場對巴塞隆納的國家德比踢進致勝球。若能率英格蘭在歐國盃封王，也能讓他在年度金球獎（Ballon d'Or）成為有力候選人。

● 法國姆巴佩（Kylian Mbappe）

法國姆巴佩。 歐新社

關於姆巴佩職涯動向的猜測，在確定從法甲巴黎聖傑曼（PSG）轉戰皇馬後塵埃落定。25歲的姆巴佩雖然一直沒法幫巴黎聖傑曼拿到歐冠王座，但無損於他是當今國際足壇最頂尖球員之一。

2018年姆巴佩成為繼巴西傳奇球王比利（Pele）後又一能以不到20歲之姿於世足冠軍戰進球的新星，當時幫法國在俄羅斯世足奪冠。18個月前，他又成為1966年以來首位在世足決賽上演帽子戲法的球員，只可惜法國在卡達世足決賽於PK大戰不敵阿根廷。

姆巴佩這次也想一雪前恥。3年前因疫情順延一年開打的2020歐國盃，法國在16強賽遭瑞士淘汰，當時他錯失關鍵罰球，在賽會期間一球未進。

● 德國費爾茨（Florian Wirtz）

德國費爾茨。 美聯社

列佛庫森（Leverkusen）本季德甲創下整季不敗拿到隊史首冠，且又贏得德國盃冠軍。幫球隊拿到2項王座後，費爾茨如今儼然成為德國國家隊救世主。德國在2018、2022世足都止步於小組賽，2020歐國盃也只勉強踢到16強。

費爾茨榮膺德甲本季最佳球員，是德國隊改由納格斯曼（Julian Nagelsmann）掌兵符後被寄望能率隊重返榮耀的新一代。21歲的費爾茨能傳能射，本季在列佛庫森踢進18球、送出20次助攻，除幫球隊拿到兩冠，也讓列佛庫森能在歐霸（Europa League）打進決賽。

● 葡萄牙羅納度（Cristiano Ronaldo）

39歲的C羅即將締造6度征戰歐國盃的新猷，5度金球獎得主的他在歐國盃一共踢進過14球，是這項賽會的進球王，即便已告別歐洲五大職業聯賽賽場，C羅仍在沙烏地阿拉伯職業聯賽闖蕩、延續進球里程碑。

C羅上季在沙烏地聯賽第一個完整賽季踢進35球，這讓葡萄牙主帥馬蒂內茲（Roberto Martinez）陷入兩難，在歐國盃究竟是要再次相信C羅的進球能力，還是要讓若達（Diogo Jota）、拉莫斯（GoncaloRamos）等更年輕、跑動更強的好手主攻。

葡萄牙在去年由馬蒂內茲掌兵符後狀況火熱，歐國盃會外賽10戰全勝。

● 西班牙羅德里（Rodri）

西班牙羅德里。 美聯社

在5月底曼城於英格蘭足總盃（FA Cup）決賽輸給曼聯之前，羅德里2023年3月起無論是在曼城或在西班牙，都不知輸球滋味。27歲的他如今在陣中星光不若以往的西班牙，已然是球隊中流砥柱。

曼城名帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）說：「羅德里是名難以置信的選手，堪稱目前世界最佳中場球員。職司防守中場的他須為其他隊友製造機會，默默貢獻不求聞達，但在球隊裡，所有人都知道他有多重要和果斷。」

羅德里的持球與控場如今是西班牙整隊的基石，3度歐國盃冠軍的鬥牛士這次小組賽與衛冕軍義大利、最近兩屆世足分獲亞軍、季軍的克羅埃西亞同組，要從死亡之組殺出重圍絕不能沒有羅德里坐鎮球隊。